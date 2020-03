Kryzys psychiczny tematem II Suwalskiego Forum Psychiatrycznego

- W Dniu Chorego chcę Wam powiedzieć, że w swoim życiu doświadczyłam zarówno dobrych rzeczy, jak i trudności - w tym biedy, choroby, ciężkiej pracy, ogromnego cierpienia, zwłaszcza bólu po śmierci syna, a pamięć o tym jest we mnie przez cały czas. Dzielę się tym z Wami, bo mam nadzieję, że dzięki tym doświadczenim mogę Was lepiej zrozumieć - mówiła do pacjentów placówki marszałek Burnos. I dodała: - W imieniu marszałka i zarządu województwa życzę chorym i pracownikom zdrowia, wzajemnego zrozumienia i pięknego, udanego życia.

Kryzys dotyka każdego

Zebrani specjaliści opowiadali przybyłym o kryzysie, jego powodach i sposobach pomocy. Jest o czym rozmawiać, bo tylko do suwalskiego szpitala trafia rocznie około 5 tys. osób dotkniętych tym problemem. – Mało kto wie, że kryzysem jest chociażby żałoba – mówił Bogdan Wieczorek, lekarz psychiatra, jeden z prelegentów spotkania.

Tegoroczne Forum miało dać odpowiedzi jak obserwować siebie, jak kryzys rozpoznać i gdzie pójść po pomoc, jeśli sami nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić.

- W zasadzie nie ma osoby, która nie przeżyłaby takiego kryzysu - mówiła Bożena Łapińska, dyrektor Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach. - W szpitalu uruchomiliśmy punkt zgłoszeniowo-koordynujący, gdzie każda osoba z kryzysem może się zgłosić bez żadnego skierowania - podkreślała.

Tegoroczne Suwalskie Forum Psychiatryczne zgromadziło kilkadziesiąt osób, w tym psychiatrów, psychologów, terapeutów oraz pielęgniarki. Połączone było z obchodami Światowego Dnia Chorego. Z tej okazji marszałek Wiesława Burnos poczęstowała pączkami pacjentów suwalskiej placówki psychiatrycznej.



***

Centrum Zdrowia Psychicznego w Suwałkach działa od półtora roku i podlega pod Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , będący jednostką nadzorowaną przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Z jego pomocy skorzystało do tej pory kilkanaście tysięcy osób. Do placówki można zgłosić się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

Anna Augustynowicz