Komunikat dotyczący przyjęć na oddziały i do poradni USK w Białymstoku

W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 z dniem 17. 03. 2020 do odwołania zawieszone zostają planowe przyjęcia do wszystkich Klinik i oddziałów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Przypominamy, że w dniu 13 marca 2020 do odwołania wstrzymane zostały przyjęcia na planowe zabiegi do USK.