Kamera termowizyjna Politechniki Białostockiej w BCO

Na co dzień służą do badań naukowych, wykorzystywane są w laboratoriach i na zięciach ze studentami - teraz mierzą temperaturę ciała. W czwartek (26.03) po południu kamera termowizyjna z Politechniki Białostockiej stanęła w Białostockim Centrum Onkologii. To odpowiedź uczelni na prośbę dyrekcji szpitala. Tym razem "dobrem" postanowił podzielić się Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku.