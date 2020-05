Podmioty lecznicze

„Dla Mamy badanie mamy” – to akcja profilaktyczna organizowana przez Białostockie Centrum Onkologiczne (BCO) z okazji zbliżającego się Dnia Matki. To idealna okazja do tego, by pomyśleć o sobie i zadbać o swoje zdrowie, bo piękna mama to kobieta zdrowa i świadoma.