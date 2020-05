„Dla Mamy badanie mamy” 23.05/25-29.05.2020

W sobotę 23 maja oraz od 25 do 29 maja ponad 80 kobiet skorzysta z badań USG piersi i profilaktycznej mammografii.

- Zapisy uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu, planowane 50 miejsc na USG piersi zapełniło się w ciągu 2h, dlatego zwiększyliśmy ich limit do 80-ciu. Wszystkie miejsca są zajęte. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tak szybkim odzewem ze strony pań, o to nam chodziło!- informuje Monika Mróz, rzecznik BCO - Dodatkowo przesłaliśmy drogą elektroniczną do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych w Białymstoku specjalnie przygotowaną laurkę-kolorowankę, którą najmłodsi uczniowie będą mogli pokolorować i wręczyć swoim mamom- dodaje.



Dzieci kierują w niej do Mam takie słowa:

Kochana Mamusiu, żyj pięknie i zdrowo,

A życie Twoje niech się toczy kolorowo.

Pamiętaj, żeby o siebie dbać,

I się regularnie badać!

Do akcji w Dzień Matki czynnie włączy się Przedszkole Samorządowe nr 26 Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku. Podopieczni dostaną od nas specjalny wielkoformatowy wydruk do pokolorowania, który będzie przypominać Mamom o profilaktyce. Liczymy, że taka forma promocji dotrze do jak najszerszego grona osób oraz zwiększy świadomość i zgłaszalność na badania profilaktyczne.



- Od kilku lat z dużym zaangażowaniem włączamy się do akcji profilaktycznych organizowanych przez Białostockie Centrum Onkologii. Przedszkolaki poprzez własną twórczość plastyczną przekazują swoim Mamusiom jak dbać o zdrowie, jak ważna jest profilaktyka. To piękny, niezwykle cenny prezent od Dziecka. Pozdrawiam wszystkie Mamy w imieniu społeczności Przedszkola Samorządowego nr 26 Integracyjnego Integracyjne im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w Białymstoku - podkreśla Beata Józwowicz, dyrektor PS nr 26 w Białymstoku

Każdy może pobrać laurkę-kolorowankę ze strony BCO www.onkologia.bialystok.pl.

My także mamy bardzo ważny przekaz do każdej z kobiet: „Niech profilaktyka stanie się Twoim nowym, dobrym zwyczajem! Zwłaszcza, że samobadanie piersi możesz wykonać w każdej chwili w domu, a profesjonalną mammografię i USG piersi w Białostockim Centrum Onkologii. Poświęcisz chwilę, być może zyskasz życie, a przecież masz dla kogo żyć! Nie czekaj! Zadzwoń i umów się na badanie 85 6646 888”.

źródlo: rzecznik Białostockiego Centrum Onkologii

oprac. Aneta Kursa