Informacja o działaniu podlaskich szpitali i trybie przyjęć w związku z epidemią

Rejestracja pacjentów będzie odbywała się telefonicznie. Przychodnie są przystosowane do udzielania porad lekarskich również drogą telefoniczną w godzinach pracy. Szpitale wprowadzają całkowity zakaz odwiedzin chorych.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami poniżej.

Szpital MSWiA w Białymstoku

Szpital wykonuje świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Teleporada dostępna pod nr telefonu: 85 869 4589

Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielą porad na bieżąco przez telefon. Pacjenci umówieni na wizyty kontrolne również proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Lekarz udzieli informacji oraz podejmie decyzję o ewentualnym przełożeniu wizyty, bądź stawieniu się osobiście na wyznaczoną godzinę.

Do odwołania wstrzymane przyjęcia pacjentów do planowych zabiegów operacyjnych.

Wszystkim pacjentom, z urzędu, zostanie ustalony nowy termin zabiegu, o którym pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

SP ZOZ w Sejnach

SP ZOZ w Sejnach zapewnia, że będą przyjmowani pacjenci w trybie pilnym, tj. w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Przyjmowane będą także pacjentki do porodów, z wyłączeniem porodów rodzinnych.

SP ZOZ w Sejnach informuje, że wszelkie badania diagnostyczne będą wykonywane w trybie pilnym po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie: USG, RTG, tomograf komputerowy: tel. 875 172 309, 875 172 302, 875 172 322, Badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia): tel. 875 172 356

Prosimy wszystkie osoby, aby wizyty w szpitalu odbywały się tylko w razie konieczności.

Zobowiązuje się wszystkie osoby z objawami przeziębienia (kaszel, katar, gorączka), do zgłoszenia się do szpitala tylko w razie zagrożenia życia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 875 172 301

W sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

W przypadku zlecenia kolejnej wizyty specjalistycznej lekarz wystawia dokument z datą potwierdzający konieczność odbycia następnej wizyty.

Nie należy zgłaszać się po recepty lub zwolnienia - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie.

Wejście pacjentów do budynku Szpitala w Grajewie będzie możliwe tylko od strony SOR-u po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji przez personel medyczny.

Szpital Ogólny w Grajewie

W powyższych przypadkach proszę dzwonić pod następujące nr telefonów: 86 272 32 71 wew. 221, 86 272 32 71 wew. 280.

Wizyty telefoniczne w poradniach specjalistycznych.

Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

Ograniczono świadczenia zdrowotne w zakresie: Fizjoterapii ambulatoryjnej, Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, Rehabilitacji ogólnoustrojowej w oddziale dziennym, Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym do przypadków „pilnych”.

Pełen zakres świadczeń będzie udzielane w zakresie: Rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, Rehabilitacji neurologicznej, Świadczeń udzielanych w poradni leczenia bólu

SP ZOZ Hajnówka

W szpitalu wprowadzony został zakaz odwiedzin. Wstrzymane zostały przyjęcia planowe do odwołania

Przychodnia Rejonowa Nr 2 (budynek Szpitala) obecnie mieści się w części poz dla dzieci chorych. Rejestracja Przychodni Rejonowej Nr 2 (Hajnówka, ul. Doc. Adama Dowgirda 9), tel. 85 682 91 73

Zamknięte są: Pracownia Fizjoterapii w Hajnówce, Gabinet Rehabilitacji w Kleszczelach, Oddział Dziennym Rehabilitacji oraz Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Dzieci.

Wstrzymane zostały zajęcia w Szkole Rodzenia.

Punkt Pobrań Materiału do badań laboratoryjnych przeniesiony jest do Gabinetu POZ, nr 29 w budynku Szpitala. Materiał pobierany będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 7:15 – 10:00. Należy zgłaszać się wyłącznie w pilnych przypadkach.

Wnioski o dokumentację medyczną należy składać drogą telefoniczną 85 682 91 41, w godzinach od 8 do 15 lub e-mail: spzoz@hajnowka.pl. Termin odbioru kserokopii dokumentacji medycznej ulegnie wydłużeniu do 3 tygodni od momentu złożenia wniosku.

Wizyty w SPZOZ w Hajnówce należy ograniczyć wyłącznie do pilnych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją, lekarzem lub administracją. Podmiot apeluje o ograniczenie liczby osób towarzyszących.

SP SP ZOZ w Suwałkach

Personel medyczny w komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych jest dostępny dla Pacjentów na dotychczasowych zasadach (w godzinach i dniach) zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z zagrożeniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa podmiot leczniczy dopuszcza na życzenie pacjenta, udzielanie porad z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz wystawianie e-recept.

Telefony kontaktowe: godz. 07.00 - 14.30: tel. 87 56 26 400, godz. 08.00 – 18.00: tel. 87 56 26 471, godz. 18.00 – 07.00: tel. 87 56 26 401

SP ZOZ Sokółka

Wg informacji SP ZOZ Sokółka, wszystkie poradnie pracują na bieżąco i wszyscy zgłaszający się pacjenci mają na bieżąco udzielane świadczenia zdrowotne.

Na bieżąco udzielane są teleporady pacjentom poradni: Chirurgii urazowo-ortopedycznej, położniczo-ginekologicznej ze szkołą rodzenia, chirurgii ogólnej, neurologicznej, onkologicznej, kardiologicznej, chorób płuc i gruźlicy, nefrologicznej, neurochirurgicznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zabiegi z zakresu fizjoterapii zostaje wstrzymane od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania. Pacjenci zostaną poinformowani o nowych terminach. (na podstawie http://szpitalsokolka.pl/)

Z teleporady korzystać mogą pacjenci już pozostającym pod opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli.

Zakres teleporady obejmować może: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w pacówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

SP ZOZ Augustów

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące funkcjonowania SP ZOZ w Augustowie:

W związku z wprowadzonym w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii informujemy, że poniższa organizacja udzielania świadczeń w SPZOZ w Augustowie obowiązuje do odwołania.

1. W całym szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin osób hospitalizowanych.

2. Porody odbywają się jak dotychczas – z wyłączeniem porodów rodzinnych. Poród odbywa się bez obecności osób towarzyszących.

3. Nie pracują: Poradnia Rehabilitacyjna wraz z Działem Fizjoterapii, Poradnia Chorób Zakaźnych, Pracownia Endoskopii – nie są udzielane świadczenia gastroskopii i kolonoskopii,

Pozostałe poradnie specjalistyczne - pracują:

Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę bądź zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia - proszeni są o kontakt telefoniczny. Dotyczy to także osób już zapisanych do poradni w najbliższych dniach – dzięki temu możliwe będzie uniknięcie konieczności stawienia się w poradni osobiście. O kodzie wystawionej e-recepty Pacjent zostanie poinformowany telefonicznie lub przez system e-zdrowie.

Na wizytę należy zgłaszać się pojedynczo, bez osób towarzyszących

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza (tel. 87 64 44 277), Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (rejestracja do obu poradni 87 64 44 297).

Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) tel. 87-64-44-298:

Od poniedziałku do piątku w godz : 8.00-17.30 udzielane są TELEPORADY, W sytuacji, kiedy po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem, lekarz stwierdzi, że niezbędna jest wizyta pacjenta w przychodni, pielęgniarka umówi pacjenta na konkretną godzinę, Bilanse i szczepienia nie będą wykonywane w najbliższym czasie. Jeżeli pacjent potrzebuje wyłącznie przedłużenia leku na receptę, zwolnienia lekarskiego, skierowania, zaświadczenia - bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub skorzystanie ze skrzynki na listy, która znajduje się przy drzwiach do poradni. Obowiązkowo proszę podać nr. telefonu.

Władze szpitala proszą o odłożenie w czasie składanie wniosków o wydanie dokumentacji medycznej.

SP ZOZ Mońki

SP ZOZ Mońki wprowadziło nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów we wszystkich poradniach POZ oraz poradniach specjalistycznych.

Stosowny komunikat wraz z opisem wprowadzonych zasad zamieszczony został na stronie internetowej podmiotu leczniczego http://www.spzoz.monki.pl/.

BCO w Białymstoku

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie uruchomiło dodatkowe numery telefonów:

573 424 949, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów przekierowanych na leczenie w BCO ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

573 424 968, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów BCO w trakcie leczenia radioterapeutycznego, celem niezbędnej konsultacji medycznej

733 100 112, poniedziałek-piątek, godziny 08.00-15.00 – dotyczy pacjentów BCO w trakcie podawania chemioterapii dziennej, celem niezbędnej konsultacji medycznej

Dodatkowe informacje:

Otwarte 2 wejścia: 1 od Warszawskiej i Ogrodowej (dla pacjentów radioterapeutycznych umówionych na badanie PET/scyntygrafię). Przy wejściu pacjenci będą mieli mierzoną temp i przeprowadzany będzie wywiad epidemiologiczny.

Pacjenci napromieniani i przyjmujący chemioterapię będą przyjmowani zgodnie z planem, jednak proszeni są o przychodzenie dokładnie na wyznaczoną godzinę.

Wstęp do poradni tylko dla osób umówionych na wizytę, w uzasadnionych przypadkach towarzyszyć może 1 osoba

Poradnie BCO pracują bez przerwy, jednak pacjenci, którzy planują pierwszą wizytę w BCO, proszeni są o kontakt z CALL CENTER pod numerem 85 66 46 888. Lekarz prowadzący dokona analizy konieczności stawiania się na wizytę.

Telefonicznie można również uzyskać e-receptę, czy e-zwolnienie.

Ponadto zalecana jest rejestracja na wizyty przez Internet pod adresem: https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/zaloguj/

