„Dziękuję Wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem” – przekazał Marszałek Województwa Podlaskiego

Otwierając spotkanie, marszałek podziękował wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem. – Jesteśmy z Wami, jesteśmy z Was dumni. W mojej ocenie praca wykonywana jest dobrze, oczywiście cały czas uczymy się tej nowej sytuacji – powiedział marszałek.

- Na dzień dzisiejszy, w Podlaskiem nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Ale sytuacja jest dynamiczna, i może się to w każdej chwili zmienić – podkreślał Artur Kosicki. Marszałek poinformował, że samorząd województwa rozdysponował 2 mln zł. na walkę z koronawirusem.

- Te pieniądze będą przeznaczone na zakup wyposażenia i aparatury niezbędnej do walki z wirusem – mówił.

Podlaskie szpitale przygotowują się na falę epidemii

O przygotowaniach do walki z epidemią w trzynastu jednostkach zdrowia podległych samorządowi województwa, informował Dominik Maślach, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

- Pierwszy etap przygotowawczy dotyczący transportu, zabezpieczenia się w środki ochrony indywidualnej i gotowość szpitali został zakończony – mówił – Jesteśmy gotowi do przyjmowania (w miarę możliwości) osób chorych, do szybkiej diagnostyki, izolacji zakażonych i leczenia.

Teraz w szpitalach konieczna jest dyspozycyjność kadr i specjalistyczny sprzęt.

– Takim wspólnym mianownikiem który łączy potrzeby podmiotów są respiratory, oraz szereg innych urządzeń, m.in. tych służących dekontaminacji powierzchni – informował dyrektor Maślach.

Informował też, że po rozdysponowaniu ponad 2,5 mln zł rządowej dotacji i 2 mln z budżetu województwa szpitale dokonują niezbędnych zakupów.

„Śniadecja” i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) w Białymstoku

O działaniach podjętych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku informował dyrektor placówki Cezary Nowosielski. I choć szpital nie jest na liście „pierwszego rzutu”, to przygotowuje się na rozszerzenie epidemii.

- Zrobiliśmy remanent naszych zasobów mamy w tej chwili 70 respiratorów – jesteśmy przygotowani na przyjęcie pacjentów – mówił dyrektor Nowosielski.

Wykonywane są tylko niezbędne zabiegi. Szpital ograniczył przyjmowanie pacjentów tzw. „niepilnych”. Ograniczenia dotyczą również ambulatorium.

– Pacjenci którzy mogą, będą mieli udzielane porady on – line, recepty będziemy wysyłać elektronicznie – dodał.

Dyrektor apelował też o ograniczenie odwiedzin w szpitalach.

– O stanie zdrowia pacjentów będziemy informować telefonicznie, oczywiście zachowując wszelkie zasady ochrony danych osobowych.

W stanie pełnej gotowości jest również Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Bogdan Kalicki, dyrektor placówki informował, że już 4 marca zostały uruchomione dwa zespoły do przewożenia pacjentów podejrzanych o zarażenie bądź też kontakt z osobami chorymi. Do piątku (13.03) zespoły wyjechały 18 razy do osób podejrzanych zakażeniem i osiem razy do pacjentów z objawami choroby.

Bogdan Kalicki zaznaczył, że personel pracuje w odpowiednich kombinezonach, mających chronić przed zakażeniem.

Szpital wojewódzki w Łomży będzie przekształcony w zakaźny

Ministerstwo Zdrowia podało listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Od poniedziałku mają być w gotowości do przyjmowania chorych, zarażonych koronawirusem. W każdym województwie ma być przynajmniej jedna taka placówka. W Podlaskiem wyznaczono do tego celu Wojewódzki Szpital im. S. Wyszyńskiego w Łomży (początkowo, przekształcony w zakaźny miał być Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ale decyzję zmieniono).

Niezbędne działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa podejmują też inne jednostki samorządowe

Jak informował dyrektor Gabinetu Marszałka Tomasz Szeweluk wszyscy pracownicy urzędu marszałkowskiego zostali poinformowani o obowiązujących zasadach higieny.

- Prowadzona jest codzienna dezynfekcja przedmiotów z którymi pracownicy i petenci mają najczęstszy kontakt m.in. klamek, poręczy - mówił.

Anulowano wszystkie zagraniczne i wiele krajowych delegacji. Odwołano wydarzenia organizowane przez urząd, lub odbywające się na jego terenie.

- Każdy pracownik wracający z zagranicy ma obowiązek skontaktowania się z sanepidem. Zaapelowano też o ograniczenie do niezbędnych wizyt w siedzibie UMWP przy. ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

Jak podkreślał Tomasz Szeweluk , we wszystkich jednostkach samorządu województwa upowszechniane są informacje na temat zachowania higieny i profilaktyki zwalczania zakażeń. Przeprowadzane są dezynfekcje pomieszczeń.

Jedną z takich jednostek samorządowych jest PKS Nova. Dyrektor przedsiębiorstwa informował, że poza codzienną dezynfekcją blatów kasowych, klamek, uchwytów itp., dezynfekcji poddawane są autobusy. Przed każdym wyjazdem w trasę kierowcom jest też mierzona temperatura ciała.

Firma czasowo wygasza kursy dalekobieżne i ogranicza te na trasach lokalnych.

Do samorządu województwa należą też instytucje kultury.

- Wszystkie instytucje kultury podległe marszałkowi województwa w znacznej mierze ograniczyły swoja działalność – mówiła Beata Zadykowicz, zastępca dyrektora Biura Kultury UMWP.

Dotyczy to przede wszystkim zawieszenia działalności artystycznej i edukacyjnej. Spektakle nie są wystawiane, wszystkie zajęcia dla dzieci i dorosłych są zawieszone.

Beata Zadykowicz poinformowała też, że jeśli ktoś zakupił bilety na wydarzenie kulturalne, może je zwrócić. Pieniądze zostaną zwrócone tylko na podstawie niezrealizowanego biletu, bez koniczności okazywania paragonu.

Wszelkie informacje dotyczące działań samorządu województwa podlaskiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa są publikowane w mediach społecznościowych urzędu i na stornie www.wrotapodlasia.pl.

Aneta Kursa/ Małgorzata Półtorak