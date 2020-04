Białostockie Centrum Onkologii nadal przyjmuje pacjentów

Jak wiemy, zwiększone zagrożenie infekcją COVID-19 dotyczy pacjentów onkologicznych – w trakcie lub po leczeniu, a do tej pory dziennie, tylko w poradniach BCO, przyjmowanych było średnio 500 chorych. W ciągu ostatnich tygodni udało się zredukować tę liczbę o połowę. Na teren budynków BCO wstęp mają TYLKO pacjenci umówieni na wizytę - w uzasadnionych przypadkach choremu może towarzyszyć maks. 1 osoba. Lekarze Centrum codziennie pełnią dyżury i udzielają teleporad, podczas których pacjenci mogą m.in. uzyskać e-receptę czy e-zwolnienie.



Kontakt telefoniczny przed wizytą



Wizyty w ośrodku onkologicznym powinny być ograniczone wyłącznie do uprzednio umówionych i potwierdzonych. Przed wizytą wskazany jest kontakt telefoniczny. Uruchomiono dodatkowe numery, które czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00:

573 424 968 - dotyczy pacjentów BCO w trakcie leczenia radioterapeutycznego, celem niezbędnej konsultacji medycznej;

- dotyczy pacjentów BCO w trakcie leczenia radioterapeutycznego, celem niezbędnej konsultacji medycznej; 733 100 112 - dotyczy pacjentów BCO w trakcie podawania chemioterapii dziennej, celem niezbędnej konsultacji medycznej;

- dotyczy pacjentów BCO w trakcie podawania chemioterapii dziennej, celem niezbędnej konsultacji medycznej; 730 850 111 - dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi;

- dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi; 790 514 141 - dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową układu pokarmowego;

- dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową układu pokarmowego; 733 107 170 - dotyczy pacjentów z PILNYM skierowaniem do poradni chirurgii onkologicznej oraz pacjentów po leczeniu chirurgicznym;

- dotyczy pacjentów z PILNYM skierowaniem do poradni chirurgii onkologicznej oraz pacjentów po leczeniu chirurgicznym; 573 424 949 - dotyczy pacjentów przekierowanych na leczenie ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Pacjenci, którzy planują pierwszą wizytę w BCO, proszeni są o kontakt za pośrednictwem infolinii pod numerem 85 66 46 888.



Kwalifikacja chorych, dwie metody pomiaru temperatury

Od trzech tygodni prowadzona jest także wstępna kwalifikacja chorych. Wydzielona są dwa wejścia dla pacjentów i jedno służbowe dla pracowników BCO. Przy głównym wejściu od ul. Warszawskiej stanęły dwa wojskowe namioty. W jednym z nich żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej mierzą temperaturę oraz przeprowadzają krótki wywiad epidemiologiczny, drugi pozwala oczekującym schronić się przed wiatrem lub deszczem.



Pacjenci BCO przechodzą pomiar temperatury już nie jedną, a dwiema metodami – najpierw za pomocą termometru zbliżeniowego, a następnie termowizji. To efekt współpracy z Politechniką Białostocką, która użyczyła kamery termowizyjnej. Urządzenie zainstalowano przy głównej rejestracji szpitala od ul. Warszawskiej, gdzie mieszczą się poradnie i przebywa najwięcej osób. W sprawnej organizacji i kierowaniu ruchem pacjentów na terenie BCO pomagają także wolontariusze z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.



Białostockie Centrum Onkologii (podległe samorządowi woj. podlaskiego) to jedyny kompleksowy ośrodek onkologiczny w Polsce Północno-Wschodniej.



źródło: Białostockie Centrum Onkologii

oprac. Anna Augustynowicz