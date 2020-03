35 mln zł na projekty badawcze naukowców białostockiej uczelni medycznej

ABM ogłosiła konkurs na realizacje projektów badawczo- naukowych. Na ten cel agencja zaplanowała przeznaczyć 100 mln zł dofinansowania. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, które wspiera niekomercyjne badania kliniczne w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Do agencji wpłynęło 78 wniosków, których łączna wartość wynosi blisko 1,5 mld zł.

Wśród 77 rozpatrzonych projektów, dwa projekty Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymały pozytywną rekomendację do finansowego wsparcia osiągając tym samym olbrzymi sukces. Projektom białostockich naukowców przyznano w sumie ponad 35 mln zł. Dotyczą one dziedziny onkologii i kardiologii.

Projekt prof. dr hab. Roberta Mroza z zakresu onkologii “Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” otrzymał grant w wysokości blisko 15 mln zł. Natomiast prof. dr hab. Agnieszka Tycińska, kardiolog dostała dotacje liczące ponad 20 mln zł na badania „LEIA-HF: Levosimendan In Ambulatory Heart Failure Patients”.

Jak informuje dr n. med. Radosław Sierpiński, Prezes ABM tak duże zainteresowanie konkursem i blisko piętnastokrotne przekroczenie alokowanego budżetu pokazuje silny mandat i potrzebę powstania Agencji Badań Medycznych.

Ogromne zapotrzebowanie na podejmowanie niekomercyjnych badań klinicznych oraz wysoki poziom naukowy konkursu doprowadziło do podjęcia przez Prezesa agencji decyzji o podniesieniu wysokości grantów na projekty naukowo-badawcze ze 100 mln zł do ponad 460 mln zł.

Decyzja o zwiększeniu dotacji na cele naukowe umożliwi sfinansowanie większej liczby projektów z następujących obszarów: kardiologii (10 projektów), onkologii (8 projektów), pediatrii (5 projektów), neurologii (3 projekty) oraz hematologii (2 projekty).

Dokładnie rok od powołania Agencji Badań Medycznych prezentujemy listę laureatów pierwszego konkursu na wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych. Wierzę, że dofinansowanie na poziomie blisko pół miliarda złotych pozwoli na dynamiczny rozwój tego sektora w naszym kraju – podkreśla Prezes ABM Radosław Sierpiński.

