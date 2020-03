15 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi

Dzieci chorują na nowotwory złośliwe rzadziej niż dorośli i dużo lepiej poddają się leczeniu. Obecnie stosowane metody pozwalają na wyleczenie ponad 70% chorych dzieci, a w ostrej białaczce limfoblastycznej ten wynik sięga ponad 90%.

Rak nie zna metryki

Nowotwory wieku dziecięcego stanowią 1% wszystkich nowotworów, a najczęściej występującymi w młodej części społeczeństwa są białaczki, guzy mózgu, chłoniaki i mięsaki. W Polsce każdego roku diagnozuje się ok. 1100-1200 przypadków zachorowań na nowotwory wśród dzieci – niestety liczby te są stałe, pomimo tego, że populacja dziecięca zmniejszyła się aż o 20% w ciągu ostatnich 20 lat.

Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które występują u dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są często niecharakterystyczne i mogą występować także w innych chorobach. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Zmiany nowotworowe u dzieci mają bardzo dużą dynamikę. Dla porównania, u osób dorosłych okres podwojenia komórek nowotworowych wynosi średnio 3 miesiące, a u dzieci 3 tygodnie. Z tego względu szybkie rozpoznanie i właściwa terapia zwiększają szansę na całkowite wyleczenie.



Wiele dróg do zdrowia



Przy ich leczeniu stosuje się różne możliwości terapeutyczne, dostosowane do rodzaju nowotworu: chemioterapię wielolekową, radioterapię, leczenie chirurgiczne, a także coraz częściej immunoterapię oraz terapię komórkową (transplantację komórek krwiotwórczych).



- Przykładem terapii komórkowej jest przeszczepienie komórek krwiotwórczych – od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. Rocznie w Polsce około 180-200 dzieci jest poddawanych tej formie leczenia, chociaż warto podkreślić, że część z nich jest poddawana transplantacji z powodu chorób nieonkologicznych. To pokazuje, że dzięki przeszczepieniu krwiotwórczych komórek można leczyć wiele chorób – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej.



Lekarze zalecają wykonywanie morfologii krwi z rozmazem przynajmniej raz na pół roku, zaś raz na 2 lata USG jamy brzusznej pod kątem wyeliminowania zagrożenia chorobą.

***

Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami u Dzieci ustanowiono w 2000 roku w Paryżu na Światowym Szczycie Walki z Rakiem. Ma zwracać uwagę na potrzebę wczesnego badania i diagnozowania chorób nowotworowych u dzieci oraz skłaniać do pomocy chorym i ich rodzicom.



źródło: Fundacja DKMS

oprac. Anna Augustynowicz