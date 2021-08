RFIL. Inwestycje w szpitalu wojewódzkim

Informacja o zadaniu realizowanym przez Szpital Wojewódzki w Białymstoku finansowanym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku.

Wartość dofinansowania: 800 000 zł, Całkowita wartość zadania: 899 999,66 zł

Inwestycja polegała na zakupie aparatu do endoskopowej ultrasonografii, dzięki któremu zwiększy się dostępność do specjalistycznych badań diagnostycznych typu EUS w województwie podlaskim. Zakup aparatu umożliwi diagnozowanie pacjentów ze zmianami nowotworowymi trzustki, żołądka oraz przełyku, Projekt skierowany jest głównie do pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, a szczególnie pacjentów Oddziału Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego. W efekcie realizacji zadania Szpital został doposażony w nowoczesną aparaturę, dzięki czemu zwiększył się standard świadczonych usług oraz poszerzyła się dostępność do nowoczesnych badań diagnostycznych w województwie podlaskim (zdjęcia w załączeniu).

