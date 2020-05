Podmioty lecznicze

Ponad 600 tys. zł – tyle w sumie wynosi dotacja na zakup nowoczesnego sprzętu do BCO. Dzięki dotacji w wysokości 180 tys. zł od Zarządu Województwa Podlaskiego szpital wzbogacił się o kolejne stanowisko do zapobiegania wypadania włosów podczas chemioterapii. Z kolei 420 tys. zł to wspólne dofinansowanie ze środków województwa i budżetu państwa na wysokospecjalistyczny sprzęt do diagnostyki śródoperacyjnej i operacji laparoskopowych nowotworów jelita grubego i odbytnicy.