Fundacja „Dr Clown” pomaga dzieciom w powrocie do zdrowia… wirtualnie

Z powodu epidemii COVID-19 wizyty wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” w szpitalach i placówkach zostały wstrzymane do odwołania w całej Polsce, ale program „terapii śmiechem” kontynuowany jest wirtualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, a od 1 czerwca również na platformie internetowej, na której każdy rodzic będzie miał możliwość umówienia swojego dziecka na indywidualne spotkanie online z Doktorami Clownami.



Pozytywna energia i paczki z uśmiechem

– Celem naszych aktualnych działań jest wsparcie dzieci, które odbywają leczenie w szpitalach, a z powodu Covid-19 mają ograniczoną możliwość spotkań z członkami rodziny, ale również z naszymi wolontariuszami. Szpitalne oddziały są dla nas wciąż zamknięte, ale dzięki „Śmiechofonowi”, Doktorzy Clowni mogą teraz odwiedzać chore dzieci, tyle że wirtualnie. Spotkania są bezpłatne i dostępne dla każdego! Podczas takiej rozmowy nasi Doktorzy Clowni zadbają o poprawę humoru małego pacjenta i przekażą mu mnóstwo pozytywnej energii – wyjaśnia Agata Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji „Dr Clown”.



W Dzień Dziecka nie może także zabraknąć upominków, dlatego Fundacja „Dr Clown” przekazuje wyjątkowe „Paczki z uśmiechem”, w których dzieci znajdą kolorowanki i kredki, na ponad 60 oddziałów pediatrycznych w całej Polsce, w tym również do USK w Białymstoku. Wolontariusze zaplanowali także animacje i zabawy pod szpitalnymi oknami. Z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz z maseczkami zakrywającymi kolorowe noski, Doktorzy Clowni pojawią się 1 czerwca pod szpitalem, by zanieść uśmiechy i dobre humory pacjentom i całemu personelowi.

O Fundacji „Dr Clown”

Fundacja „Dr Clown” realizuje program „terapii śmiechem” w szpitalach, placówkach specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych od 1999 roku. Doktorzy Clowni przebrani w fantazyjne stroje i z kolorowymi noskami na twarzach, za pomocą klaunady, iluzji, interaktywnych zabaw i empatycznych rozmów niosą uśmiech i wspierają proces zdrowienia. Co roku wolontariusze Fundacji „Dr Clown” docierają w ten sposób do ponad 60 000 podopiecznych przebywających w szpitalach i różnego rodzaju placówkach w ponad 80 miastach w całej Polsce. Z powodu epidemii COVID-19 wizyty wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” w szpitalach i placówkach zostały wstrzymane do odwołania w całej Polsce, a program „terapii śmiechem” kontynuowany jest wirtualnie za pośrednictwem mediów społecznościowych pod hasłem #drclownwdomu oraz na stronie - link do witryny internetowej.



źródło: Fundacja „Dr Clown”

oprac. Anna Augustynowicz