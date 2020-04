„Tak wiele osób poczuło tęsknotę za Bogiem” – wywiad z ks. dr. Andrzejem Dębskim

Rozpoczął się Wielki Tydzień. Za kilka dni obchodzić będziemy Święta Wielkiej nocy. W tym roku tak inne od tych, które znamy...

Istota Świąt Wielkanocnych pozostaje wciąż taka sama – to Święta Życia, Święta zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Zmieniły się tylko w tym roku okoliczności ich przeżywania. Gdyby jeszcze miesiąc temu, ktoś powiedział, że będą przebiegały w tak ubogiej formie, mało kto potraktowałby takie słowa poważnie. Jednak odpowiedzialność za zdrowie i życie ludzi nakazała władzom rządowym i kościelnym podjąć te trudne decyzje i drastycznie ograniczyć liczbę wiernych w kościołach. Co nie znaczy oczywiście, że Jezus w tym roku nie zmartwychwstanie. Wierzymy, że Pan Bóg z każdej trudnej sytuacji wyprowadza dobro i zapewne tak będzie tym razem, choć trudno nam się z tym od razu pogodzić. Pewnie mieliśmy swoje plany na Święta, trzeba je będzie teraz odłożyć albo przynajmniej zmodyfikować. Z drugiej strony widać też pierwsze owoce tegorocznego Wielkiego Postu. Tak wiele osób rzeczywiście poczuło tęsknotę za Bogiem, swoim kościołem parafialnym, normalnym uczestnictwem we Mszy świętej. Często nie doceniamy tego, co mamy na co dzień.

Tradycją w polskich kościołach jest liczny udział wiernych w nabożeństwach Triduum Paschalnego. W tym roku niemożliwy, co warte podkreślenia, nie jest grzechem?

Obowiązkowy jest udział wiernych w niedzielnych mszach świętych i popularnie mówiąc świętach nakazanych. Jednak zawsze tradycja przeżywania Świąt Wielkanocnych była w Polsce i w naszym regionie bardzo żywa. Świadczą o tym tłumy w kościołach we wszystkie dni Triduum Paschalnego. Udział w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Piątku czy Wigilii Paschalnej nie jest wprawdzie obowiązkowy, ale zawsze te szczególne dni w roku gromadziły tak wielu wiernych. Celebracja tegorocznych Świąt, z racji na epidemię koronawirusa, odbędzie się zasadniczo bez udziału wiernych, gdyż w kościele może przebywać jedynie 5 osób. W Wielki Czwartek o godz. 9.00 abp Tadeusz Wojda przewodniczył będzie Mszy Krzyżma Świętego, podczas której poświęcone zostaną oleje święte, a zgromadzonych kilkuset księży dotychczas odnawiało swoje przyrzeczenia kapłańskie. W tym roku ta modlitwa odbędzie się bez udziału księży. Również wieczorna Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 odbędzie się jedynie przy udziale asysty liturgicznej. Podobny przebieg będą miały w Bazylice Archikatedralnej Liturgie Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej odpowiednio o godz. 15.00 i 20.00.

Pięknym i charakterystycznym symbolem Świąt Wielkanocnych jest święconka. W tym roku bez święcenia pokarmów?

Niestety w tym roku nie będzie obrzędu święcenia pokarmów w kościołach. Zachęcamy jednak, aby podtrzymać te piękną tradycję w naszych domach. Może to zrobić głowa rodziny, odmawiając stosowną modlitwę, którą znaleźć możemy np. na stronie internetowej Archidiecezji Białostockiej, albo w elektronicznym wydaniu miesięcznika „Drogi Miłosierdzia”.

Co z mszą św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego?

Widzimy, że sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie i trudno powiedzieć co nas czeka 12 kwietnia w Niedzielę Zmartwychwstania. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda udzielił wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej (w więc też Niedzieli Wielkanocnej) aż do 19 kwietnia włącznie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie metropolita białostocki zachęcił, aby „osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie w łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe Mszy Świętych i innych nabożeństw.” Zapraszam zatem i zachęcam, by uczestniczyć w tych szczególnych dniach w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych. Podkreślam słowo „uczestnictwa”, a więc nie oglądania tak jak filmu, czy meczu, ale rzeczywistej duchowej obecności w tym wydarzeniu, tak jakbyśmy byli obecni w kościele. Wszystkie wspomniane wyżej transmisje z Archikatedry Białostockiej możemy obejrzeć na kanale ArchiBial na YouTube.

Drugie przykazanie kościelne nakazuje wiernym „przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty”, a trzecie - „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”. W jaki sposób można zadośćuczynić przykazaniom w tym trudnym czasie?

Rzeczywiście czas jest trudny, w wielu parafiach nie mogły odbyć się doroczne rekolekcje wielkopostne, stąd wiele osób być może będzie miało trudność z przystąpieniem do spowiedzi sakramentalnej. Proponuję jednak śledzić życie swojej parafii, czy to na stronie internetowej, czy w portalach społecznościowych. Wielu duszpasterzy podjęło dyżury w określonych godzinach w ciągu dnia, tak aby wyjść naprzeciw pragnieniom wiernych i jestem pewien, że „dla chcącego, nic trudnego”. Jeśli mówimy o przyjęciu Komunii Świętej wielkanocnej, to prawo kościelne rozciąga ten czas aż do niedzieli Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 10 czerwca. Mam nadzieję, i tego życzę odwiedzającym portal Wrota Podlasia, że do tego czasu wszystko wróci już do normalności.

Dziękuję za słowa otuchy i rozmowę. Wesołych Świąt.

Wesołych Świąt i dziękuję za rozmowę.