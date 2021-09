VI Forum Podlaskich Rad Seniorów. Przygotowania do kongresu

„Samorząd i rady seniorów – potrzeba współpracy w województwie podlaskim” to hasło tegorocznego kongresu, który odbędzie się w 7-8 września br. w Supraślu. To niezwykle ważne wydarzenie, zwłaszcza dla starszych osób, chcących mieć realny wpływ na funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zbliżający się kongres ma pomóc w dostrzeżeniu aktywności obywatelskiej starszych mieszkańców i korzyści wynikających z ich działania. W tym celu odbędzie się debata pod hasłem: „Rady seniorów – pomoc czy kłopot”, której współorganizatorem jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

- Będziemy rozmawiać m.in. o tym, dlaczego warto powoływać rady seniorów i dlaczego są one tak potrzebne. W tym celu zaprosiliśmy samorządowców z całego regionu, by zachęcić ich do wspierania powstawania takich rad w swoich miastach i gminach – wyjaśniał w filmie-zaproszeniu Artur Kosicki.

Zaangażowanie większej liczby mieszkańców w sprawy gminy, lepsza identyfikacja i sprawniejsze rozwiązywanie problemów – to są m.in. zadania rad seniorów.

Przewidziane są prelekcje gości z Polski, ekspertów, prezentacja robota Photon, który może być wykorzystany do edukacji seniorów, a także warsztaty.

- Co prawda nie będzie mnie, ale jestem przekonany, że moi koledzy przyjmą was tak serdecznie, jak to możliwe. Bardzo się cieszę, że już drugi raz to spotkanie odbywa się w Supraślu. I serdecznie wszystkich zapraszam! – mówił Krzysztof Wolfram z supraskiej rady.