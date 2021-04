Rząd zaostrzył karę za brak nadzoru nad psem

Zmiany dotyczą artykułu 77 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami za niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia opiekun zapłaci mandat karny od 50 do 250 zł. W przypadku, gdy opiekun zwierzęcia nie zachowuje środków ostrożności, a zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, zapłacimy 500 zł.

Gdy wychodzimy na spacer z psem musimy trzymać go na smyczy, a w zależności od jego rasy musi mieć on założony kaganiec. Obowiązek zakładania kagańca dotyczy ras agresywnych. Musimy również uważać, aby zwierzę było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Osoba wyprowadzająca zwierzę domowe na spacer jest zobowiązana do sprzątania po swoim pupilu. Jest to ważne nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Osoby nie stosujące się do tego obowiązku muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

tekst: Władysław Tokarski

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka