Święto Straży Granicznej – 16.05

Do głównych zadań Straży Granicznej należą: ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości o transgranicznym charakterze. Struktury Straży Granicznej tworzą: Komenda Główna, Biuro Spraw Wewnętrznych oraz 9 oddziałów, w tym Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku.

Wschodnia granica Polski to zewnętrzna granica Unii Europejskiej

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i przynależnością do strefy Schengen ochrona granicy państwowej ma różny charakter na różnych odcinkach naszej granicy. Ochrona wschodniej granicy RP, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną UE, to zarówno kontrola ruchu granicznego, jak i patrolowanie oraz monitorowanie granicy przy użyciu wież obserwacyjnych i pojazdów wyposażonych w sprzęt noktowizyjny i perymetryczny.

W systemie ochrony granicy istotną rolę odgrywa również lotnictwo. Statki powietrzne wykorzystuje się m.in. do patrolowania obszarów morskich i lądowych, do prowadzenia akcji pościgowych i współdziałania z jednostkami prowadzącymi działania na lądzie oraz do działań ratowniczych.

Międzynarodowa współpraca

Na terenie całego kraju Straż Graniczna systematycznie realizuje działania związane z przeciwdziałaniem nielegalnej migracji. Są to kontrole legalności pobytu i kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą również wiele czynności, które pozostają niewidoczne ze względu na ich operacyjny charakter, ale to one są najważniejsze z punktu widzenia przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Kluczowe znaczenie w zwalczaniu grup przestępczych, z uwagi na ich międzynarodową działalność, ma współpraca z innymi krajami.

Straż Graniczna jest uczestnikiem wspólnych operacji oraz zespołów śledczych w sprawach koordynowanych przez Europol, a realizowanych przez organy ścigania innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Straż Graniczna regularnie uczestniczy także w zagranicznych misjach, wspierając państwa zagrożone kryzysem uchodźczym.

Podlaski Oddział SG chroni 351 km polskiej granicy

Podlaski Oddział Straży Granicznej chroni granicę o długości 351 km (z czego 104 km stanowi granica polsko-litewska, a 247 km granica polsko-białoruska). W jego skład wchodzi 16 placówek. Obecnym dowódcą Oddziału jest gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk.

Atutami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej są profesjonalizm w służbie i przejrzyste kompetencje. Działania, które prowadzi ułatwia nowoczesny sprzęt. A potwierdzeniem wysokiej jakości formacji są opinie ekspertów unijnych, zawarte w raportach o stanie dostosowania realiów wschodniej granicy Polski do wymogów układu z Schengen.

oprac.: Jerzy Górko