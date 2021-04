Status zwrotu – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

- Uruchomiony 1 lutego 2021 r. e-Urząd Skarbowy cieszy się dużą popularnością naszych klientów. Do serwisu zalogowali się oni już ponad 21,5 mln razy. Złożyli 31,3 tys. różnych pism, 733 tys. razy wyświetlili szczegóły mandatu. Ponadto zrealizowano 22 tys. płatności online, a 55 tys. razy pobierano historię płatności – informuje szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Status zwrotu

Usługa umożliwia przeglądanie informacji o dokonanych od stycznia 2020 r. zwrotach z podatków PIT i VAT. W przypadku podatku PIT dostępne będą informacje dotyczące statusu zwrotów z wszystkich form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wpłacanych przez podatnika, w tym przedsiębiorcę na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy).

- Usługa pozwalająca na sprawdzenie statusu zwrotu podatku na pewno będzie przydatna dla osób oczekujących na zwrot nadpłaty z zeznania PIT za 2020 r., ale jest też skierowana do przedsiębiorców, którzy otrzymują zwroty VAT – wyjaśnia wiceminister Magdalena Rzeczkowska.

Podatnik będzie mógł samodzielnie uzyskać informację o dacie dokonania zwrotu, zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.

W usłudze znajdzie się również informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania.

- Udostępnienie tych danych online sprawi, że podatnik nie będzie już musiał osobiście kontaktować się z urzędem skarbowym, aby uzyskać informacje o statusie swojego zwrotu. To kolejne ułatwienie, które przyśpiesza załatwianie spraw i ogranicza konieczność wizyty w urzędzie. Usługa niewątpliwie przyczyni się również do ułatwienia pracy urzędnikom KAS poprzez zmniejszenie liczby spraw, załatwianych w formie papierowej – dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

e-Urząd Skarbowy: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Serwis e-Urząd Skarbowy jest budowany etapami do września 2022 r. W e-Urzędzie Skarbowym klienci KAS mają dostęp m.in. do usługi Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Mogą zrealizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat. Mogą również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. Serwis umożliwia złożenie w formie elektronicznej niektórych pism np. zawiadomienia ZAW-NR, pisma w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosku o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań czy tzw. czynnego żalu.



E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.



Dostęp do serwisu e-Urząd Skarbowy jest możliwy tylko ze strony Portalu Podatkowego po zalogowaniu się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną. Do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.





źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

oprac.: Anna Augustynowicz