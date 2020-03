Trwa akcja e-PIT 2020

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnią wsparcie przy rozliczaniu rocznych deklaracji PIT przez Internet.

Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na stanowiska komputerowe z dostępem do sieci w całej Polsce i punkty rozliczeń w galeriach handlowych.

Ułatwienia przygotowane przez KAS to przede wszystkim usługa Twój e-PIT, która dostępna będzie już po raz drugi. W 2019 r. cieszyła się dużą popularnością dzięki swojej prostocie, przystępności i możliwości rozliczenia podatku w dogodnym miejscu i czasie. Dzięki temu wpłynęło 7 mln e-PIT-ów od osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi w pierwszym roku działania skorzystało aż 8,8 miliona osób. Podatnicy mogą korzystać również ze znanego od lat systemu e-Deklaracje.

Pomoc w rozliczeniu PIT

Osoby, które potrzebują wsparcia w rozliczeniu, będą mogły liczyć na pomoc resortu finansów nie tylko w okienku w urzędzie skarbowym, ale także w punktach rozliczeń w galeriach handlowych czy w ramach specjalnych działań w regionach. W wybrane dni będą także specjalne dyżury dla osób z niepełnosprawnościami (głuchych i słabosłyszących). Do dyspozycji podatników przez cały okres rozliczeń pozostaje Krajowa Informacja Skarbowa.

Zaplanowane działania:

Na wybranych uczelniach eksperci przypomną o korzystnych zmianach podatkowych (w tym o uldze bez PIT dla młodych) i podpowiedzą, jak najłatwiej otrzymać zwrot podatku i rozliczyć się w usłudze Twój e-PIT (luty-kwiecień).

Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych w wybranych urzędach skarbowych będzie zapewniona profesjonalna pomoc tłumacza migowego przy rozliczeniach w ramach dedykowanych dyżurów.

21 marca wyślesz swój e-PIT w przerwie między zakupami. Pracownicy KAS będą czekać w specjalnie przygotowanych punktach obsługi podatnika w wybranych galeriach handlowych w Polsce.

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)

Jak co roku KIS aktywnie włączy się w akcję rozliczeń PIT. W tym roku zaplanowalno m.in.:

specjalną linię dot. usługi Twój e-PIT,

możliwość zadawania pytań on-line przez e-mail,

dodatkowe dyżury w soboty 15 lutego i 25 kwietnia w godz. od 7.00 do 15.00.

Stanowiska komputerowe w urzędach skarbowych

We wszystkich urzędach skarbowych podatnicy będą mieć do dyspozycji stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i zapewnioną pomoc przy rozliczeniu PIT.

Akcja rozliczeń na www i Facebook'u

Akcję będzie wspierać strona podatki.gov - link do Portalu Podatkowego, gdzie oprócz usługi Twój e-PIT i e-Deklaracji podatnicy znajdą wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT, m.in. instrukcje i broszury informacyjne. O wszystkich bieżących działaniach informacje będzie można znaleźć też w mediach społecznościowych - link do profilu FB.





źródło: rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

red. Anna Augustynowicz