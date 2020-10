Fotoreportaże

Oki, MATA, Bedoes, te jasno świecące gwiazdy na firmamencie polskiego rapu wystąpiły trzeciego dnia Up To Date Festival. Czwartkowy koncert (03.09.) był niezwykłym widowiskiem dostarczającym doznań i dla ucha, i dla oka. Partnerem festiwalu jest Województwo Podlaskie. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.