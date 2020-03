Szpital w Łomży, szpitalem jednoimiennym

Przy wejściu na izbę przyjęć łomżyńskiego szpitala zgromadzone zostały ambulanse Wojewódzkiej Stacji Pogotowie Ratunkowego w Łomży, do których kolejno przenoszono pacjentów. Jak przekazał dziennikarzom wicewojewoda Marcin Sekściński, konieczne będzie przewiezienie z Łomży do innych jednostek około 100 osób.

- Sytuacja jest płynna, bo cały czas odbywa się także wypisywanie pacjentów do domu w tych przypadkach, w których można to zrobić, Pacjenci trafią do szpitali w województwie podlaskim, które są na to przygotowane - powiedział wicewojewoda Sekściński.

NFZ o szpitalu w Łomży

W opublikowanym w sobotę przez Podlaski Urząd Wojewódzki (PUW) w Białymstoku komunikacie ws. szpitala w Łomży, Agata Dyszkiewicz, wicedyrektor podlaskiego NFZ, tłumaczy, że decyzja ta zapadła po analizie potencjału szpitali w regionie i analizie ryzyka bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu.

Szpital wojewódzki w Łomży został wybrany do przekształcenia w zakaźny dla pacjentów z koronawirusem, bo posiada potencjał do zajęcia się pacjentami, u których mogłyby wystąpić komplikacje np. u kobiet w ciąży czy osób z udarem mózgu – czytamy w komunikacie PUW.

Szpital w Łomży jest w sieci 19 szpitali w całej Polsce, które na mocy rozporządzenia ministra zdrowia mają być przekształcone w zakaźne, tzw. jednoimienne. Jest taką placówką wyznaczoną dla województwa podlaskiego.

"Jednoimienne szpitale zakaźne będą zajmować się tylko osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za pozostawanie w gotowości takich placówek" - podano. Według komunikatu, przekształcenie szpitala w zakaźny ma usprawnić diagnostykę, hospitalizację i leczenie osób zakażonych koronawirusem, a wszystko ma się odbywać według ściśle określonych procedur sanitarnych i medycznych od momentu zgłoszenia pacjenta do sanepidu, przez transport do szpitala.

Szpital w Łomży z trzecim stopniem referencyjności

Jak zaznaczono, szpital w Łomży został wskazany do przekształcenia w zakaźny, bo jest jedynym szpitalem wojewódzkim w regionie o trzecim stopniu referencyjności, który zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z województw podlaskiego i mazowieckiego, w szpitalu jest kadra z wielu specjalizacji. NFZ tłumaczy, że w łomżyńskim szpitalu jest wysokospecjalistyczny sprzęt, także do dializowania pacjentów.

"Placówka posiada niezbędny potencjał do przyjęcia kobiety w ciąży i zabezpieczenia intensywnej opieki dla noworodka. Opieką otoczeni zostaną także pacjenci z chorobami nerek czy niewydolnością oddechową. Placówka jest w stanie, dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz różnorodności zakontraktowanych zakresów zapewnić pełną opiekę każdemu pacjentowi" - podkreślono w komunikacie.

NFZ wskazuje pacjentom z rejonu łomżyńskiego sąsiednie szpitale, gdzie mogą się zgłaszać. Wskazano szpitale w Zambrowie, Kolnie, Ostrołęce, szpitalne oddziały ratunkowe w Zambrowie, Grajewie i Białymstoku. Np. pacjenci kadriologiczni powinni kierować się do Grajewa. Z problemami ortopedycznymi, na ginekologię i neonatologię - do Zambrowa i Kolna, na dializy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego do Białegostoku lub do podmiotu Davita do Grajewa. Pomoc psychiatryczna - w szpitalu w Choroszczy. W Łomży ma być świadczona pomoc medyczna w trybie ambulatoryjnym w 12 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówka w Łomży jest szpitalem podległym Samorządowi Województwa Podlaskiego.

***

Według danych przekazanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki na 13.03.2020 r., na godz. 18, w województwie podlaskim są 4 osoby hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, 17 osób objętych jest kwarantanną, a 390 objętych zostało nadzorem epidemiologicznym, pobrano 78 próbek do badań.

Małgorzata Półtorak

Maciej Gryguc