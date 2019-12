Zwycięstwo Dojlid na zakończenie I rundy Lotto Superligi

Przed meczem wszyscy w klubie podkreślali jak ważne jest to starcie. Wynik mógł mieć bardzo duże znaczenie w kontekście walki o miejsce w play-off na koniec sezonu. Po porażce na wyjeździe z Polonią Bytom 0:3 białostoczanie wypadli z górnej połowy tabeli. W sobotę Dojlidy zrehabilitowały się za to niepowodzenie i zasłużenie ograły zespół z Lęborka.

- Nie był to wybitny mecz w naszym wykonaniu, ale najważniejsze są punkty - mówi menadżer Dojlid, Piotr Anchim. - Mamy szóste miejsce i dobrą pozycję do ataku. Chcieliśmy być w czołowej szóstce po pierwszej rundzie i to się udało. W rundzie rewanżowej możemy się w pełni skupić na walce o utrzymanie tej pozycji.

Triumf Podlasian nie miał jednego bohatera, bowiem wszyscy zawodnicy bardzo dobrze wywiązali się ze swojego zadania. Marsz po wygraną rozpoczął Yongyin Li. Chińczyk w meczu otwarcia pokonał Marka Prądzińskiego 3:1.

Znacznie więcej emocji było w drugim pojedynku, w którym Wang Zeng Yi zmierzył się z Adamem Doszem. Zawodnik z Lęborka postawił bardzo trudne warunki grającemu trenerowi Dojlid, który potrzebował pięciu setów do rozstrzygnięcia tego meczu na swoją korzyść.

Dzieła zniszczenia dokończył Przemysław Walaszek, który w niedzielę dołożył wreszcie indywidualne zwycięstwo, pokonując Bogusława Koszyka 3:2.

Tenisiści Dojlid do gry o ligowe punkty wrócą za miesiąc. Dokładnie 9 stycznia w pierwszym meczu rundy rewanżowej zmierzą się na wyjeździe z AZS Politechniką Rzeszów.

Dojlidy Białystok - Poltarex Pogoń Lębork 3:0.

Yongyin Li - Marek Prądziński 3:1 (9:11, 11:5, 11:7, 11:6);

Wang Zeng Yi - Adam Dosz 3:2 (9:11, 10:12, 11:4, 11:5, 11:5);

Przemysław Walaszek - Bogusław Koszyk 3:2 (11:8, 8:11, 13:15, 11:4, 11:6).

Źródło: UKS Dojlidy Białystok / oprac. mn

Fot. UKS Dojlidy Białystok