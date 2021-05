Znamy zwycięzców turnieju szachowego „Białystok Wiosna 2021”

Od 1 do 9 maja w dwóch grupach turniejowych (B i C) rywalizowało 80 zawodników z Białegostoku, Ciechanowca, Czarnej Białostockiej, Ełku, Gołdapi, Łomży, Olsztyna, Rudki, Sokółki, Suwałk, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i Zambrowa.

W grupie B grano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w grupie C – 7 rund. Tempo gry wynosiło po 30 minut na całą partię i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch. Grupa B została zgłoszona do oceny rankingowej FIDE, natomiast grupa C – do oceny PZS-zach.

Bezkonkurencyjny Bartosz Kotarski

Turniej B zgromadził na starcie 37 zawodników. Bezdyskusyjnie zwyciężył Bartosz Kotarski (UKS Kopernik Olsztyn), który wygrał wszystkie dziewięć partii i uzyskał pierwszą klasę sportową.



Kolejne miejsca na podium zajęli Maciej Kamiński – 7,5 punktu i Patryk Rekuć – 7 (obaj MUKS Stoczek 45 Białystok). Po sześć punktów uzyskali Michał Sadowski (MUKS Stoczek 45 Białystok) i Michał Czarnowicz (LUKSz Orient Sokółka).

Najwyższy laur dla Zofii Krysiewicz

W grupie C (43 uczestników) klasą dla siebie była Zofia Krysiewicz (MUKS Stoczek 45 Białystok), która zgromadziła komplet siedmiu punktów. Zofia wygrała oczywiście klasyfikacje kobiet i juniorów. Wypełniła też pierwszą normę na pierwszą kategorię szachową.



Kolejne lokaty zajęli: Dawid Perkowski (6 punktów) oraz Zuzanna Roszkowska i Ignacy Bukłaho (wszyscy KSz Jagiellonia Białystok – po 5,5).

Uzyskane wyniki rankingowe pozwoliły na zdobycie 15 wyższych kategorii szachowych:

II+ – Zofia Krysiewicz;

II – Michał Czarnowicz, Zuzanna Roszkowska;

III – Jan Bukała, Bartosz Jaroszewicz, Radosław Łukawski, Filip Roszkowski, Michał Sawczuk, Kacper Stefanowicz, Grzegorz Świątko, Paweł Zalewski;

IV – Aleksander Dziełak, Piotr Gliński, Wojciech Kalbarczyk, Piotr Mikulicz.

Zestawienie uzyskanych klas sportowych:

I – Bartosz Kotarski;

II – Maciej Kamiński, Patryk Rekuć;

III – Andrzej Kozłowski, Zofia Krysiewicz, Anna Makarec, Michał Sadowski, Weronika Supeł.

Szczegółowe rezultaty znajdują się na witrynach turniejowych:

Organizatorem zawodów był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy (MUKS) Stoczek 45 Białystok, sędzią głównym – Leszek Zega.





źródło: MUKS Stoczek 45 Białystok

oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Małgorzata Sawicka