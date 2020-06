Znamy ostateczne wyniki tegorocznego PKO Białystok Półmaratonu

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa nie było możliwości wspólnej rywalizacji, ale Fundacja Białystok Biega, która od kilku lat organizuje półmaraton, postanowiła przeprowadzić wirtualny bieg. Wystarczyło zarejestrować się na stronie, a następnie pokonać dystans 21 km i 100 m - jednorazowo bądź na raty, rozkładając go na trzy dni. Wirtualna rywalizacja trwała od 8 do 24 maja br. Nie obyło się bez obaw, ale - jak podkreślają organizatorzy - niepotrzebnie.

- Pomysł spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem wśród biegaczy. Wiele osób z własnej inicjatywy dzieliło się zdjęciami i filmami z trasy - mówił w rozmowie z Wrotami Podlasia Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. I dodał: - Co interesujące, jeszcze nigdy nie było tak dużej frekwencji - już w momencie uruchomienia zapisów, zgłosiło się mnóstwo zainteresowanych, którzy dziękowali za możliwość wzięcia udziału w półmaratonie wirtualnie.

Doskonała promocja regionu

Warto podkreślić, że pomysł białostockiej fundacji był pionierski. Jeszcze nikt w kraju nie pokusił się o zorganizowanie biegu wirtualnie. I jeszcze nigdy nie wzięło w nim udziału tylu chętnych. Ponadto niemal 3,5 tys. uczestników pochodziło spoza naszego województwa, byli też reprezentanci innych państw.

- Była to doskonała promocja dla regionu. Ponad 100 osób z 16 krajów z całego świata uczestniczyło w tegorocznym PKO Białystok Półmaratonie. Byli to przedstawiciele Anglii, Hiszpanii, a nawet Stanów Zjednoczonych - zaznaczył Grzegorz Kuczyński. - Zewsząd docierały do nas podziękowania i chęć przyjazdu do Białegostoku na bieg stacjonarny - dodał.

A ten planowany jest na 8 listopada.



Anna Augustynowicz

Podium zwycięzców w biegu "na raz" - mężczyźni:

1. miejsce: Damian Kabat (1:07:15);

2. miejsce: Emil Dobrowolski (1:07:28);

3. miejsce: Arkadiusz Gardzielewski (1:07:32).

Podium zwycięzców w biegu "na raz" - kobiety:

1. miejsce: Aleksandra Brzezińska (1:16:54);

2. miejsce: Anna Bańkowska (1:20:51);

3. miejsce: Katarzyna Jankowska (1:23:20).

Podium zwycięzców w biegu etapowym - mężczyźni:

1. miejsce: Karol Maciąg (01:19:54);

2. miejsce: Piotr Krakowski (01:21:23);

3. miejsce: Łukasz Bejm (01:26:12).

Podium zwycięzców w biegu etapowym - kobiety:

1. miejsce: Dorota Sobczak (01:27:42);

2. miejsce: Kinga Zujko (01:29:21);

3. miejsce: Katarzyna Korniewicz (01:34:44).