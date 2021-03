Znamy finalistów zawodów strzeleckich o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego

- Gratuluję zwycięzcom w poszczególnych kategoriach, ale też Kalibrowi zorganizowania tych zawodów na tak wysokim poziomie. To jest bardzo ważna dyscyplina sportowa, w którą warto inwestować. Wymaga skupienia, precyzji, a o to w tych czasach naprawdę ciężko. Także tym bardziej gratuluję dzisiejszym wygranym i życzę dalszych sukcesów - mówił Marek Malinowski.

Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego to jednocześnie I runda w zawodach Hybrid Cup 2021. W sobotę (13.03) poznaliśmy zwycięzców wód zawodników strzelających stacjonarnie, którzy zakwalifikowali się do strzelania online. Zmagania niedzielne (14.03) były podsumowaniem Pucharu Marszałka.



Do Białegostoku przybyło niemal 100 startujących. Ponad 250 sportowców mierzyło się z nimi na całym świecie – online. Kulminacją będzie poniedziałkowy (15.03) super finał, w którym rywalizować będzie szesnastu najlepszych strzelców, wyłonionych w weekend.

Karabin



Kategoria mężczyźni:

Rafał Łukaszyk, ZAWISZA Bydgoszcz (stacjonarnie);

Baudolin Brian, Francja (online).

Kategoria mężczyźni/juniorzy:

Michał Chojnowski, KALIBER Białystok (stacjonarnie);

Kryzs Lucas, Francja (online).

Kategoria kobiety:

Aleksandra Szutko, KALIBER Białystok (stacjonarnie);

Muller Oceanne, Francja (online).

Kategoria kobiety/juniorki:

Alicja Śmietańska, KALIBER Białystok (stacjonarnie);

Allezard Justine, Francja (online).



Pistolet

Kategoria mężczyźni:

Maciej Zarzecki, GROT Białystok (stacjonarnie);

Omelchuk Oleh, Ukraina (online).

Kategoria mężczyźni/juniorzy:

Wiktor Kopiwoda, GROT Płock (stacjonarnie);

Kurdzi Abdul-Aziz, Białoruś (online).

Kategoria kobiety:

Magdalena Sienkiewicz, KALIBER Białystok (stacjonarnie);

Kostevih Olena, Ukraina (online).

Kategoria kobiety/juniorki:

Maja Wołosowicz, KALIBER Białystok (stacjonarnie);

Champalat Natsara, Tajlandia (online).

Zawody o puchar Marszałka Województwa Podlaskiego są pierwszą z trzech przewidzianych eliminacji do finału 22. edycji Hybrid Cup Polish Open Kaliber, który odbędzie się w listopadzie br.

***



Kaliber Polish Open to od lat rozgrywane w Białymstoku znane w świecie strzeleckim zawody, w których co roku biorą udział uczestnicy niemal ze wszystkich kontynentów. To już kolejna edycja zawodów rozgrywana w systemie hybrydowym. W poniedziałek (15.03) poznamy zwycięzców super finału, którzy wezmą udział w 22. edycji Hybrid Cup Polish Open Kaliber.



Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Kaliber Białystok. Partnerem strategicznym – Województwo Podlaskie.



tekst i fot.: Anna Augustynowicz