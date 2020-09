Złoto Anety Gojko w MMA

To nie pierwszy sukces utalentowanej sportsmenki. Aneta Gojko w 2019 roku wywalczyła złoty pas podczas Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie, które odbyły się w Grudziądzu. Na swoim koncie ma także złoto przywiezione w 2018 roku z Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Boksie (Wałcz).

– Dziewczyny w MMA potrafią walczyć, nie było łatwo o zwycięstwo – tłumaczy Aneta Gojko. Chwile po walce, w sobotnie popołudnie, jeszcze nie wierzy we własny sukces. – Jestem w szoku, udało mi się stanąć na najwyższym stopniu podium, zdobyć kolejne złoto w karierze – mówi.

Aneta jest pierwszą w historii Polski bokserką, która wywalczyła taką „eskalację” sportowych sukcesów na krajowym ringu oraz w oktagonie – trzy złote krążki od 2018 do 2020 roku. Przed nią kolejne wyzwania i ważna decyzja: czy po ukończeniu studiów przejść na zawodowstwo, postawić na boks czy MMA? – Zamierzam uprawiać te dyscypliny równolegle. Jeszcze nie chcę podejmować wiążących decyzji, teraz najważniejsze są studia, przede mną obrana pracy licencjackiej, w której opisuję innowacje technologiczne w łomżyńskiej firmie EDPOL- mówi.



Aneta Gojko „tańczy” na ringu od jedenastego roku życiu. Urodziła się i wychowała w Sokółce, gdzie trenuje pod okiem doświadczonego trenera Tomasza Potapczyka z UKS Boxing Sokółka. Do MMA przygotowuje ją Piotr Wieryszko z BLACK HORSE MMA ŁOMŻA.



MMA to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą przy dużym zakresie dozwolonych technik (w zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwolone w innych sportach walki bez broni). W ostatnich latach bije rekordy popularności, chociaż bardziej rozpoznawalna jest męska odsłona dyscypliny. Zwodnicy walczą w klatkach, tzw. oktagonach.

– Adrenalina sprawia, ze zapomina się o zamkniętej przestrzeni oktagonu. Sporty walki w wykonaniu kobiet rozwijają się i wzbudzają coraz większe zainteresowanie publiczności – mówi Aneta Gojko.





Jolanta Święszkowska

oprac. Anna Augustynowicz