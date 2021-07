Zgłoś drużynę do Błotnej Ligi Mistrzów!

To wyjatkowe wydarzenie sportowe, popularyzujące zdrowy styl życia w urokliwych zakątkach Podlaskiego. To także pierwsze w Polsce zawody, skierowane do europejskich drużyn piłki błotnej! Celem Błotnej Ligi Mistrzów jest promocja regionu i sportu poprzez konfrontację polskich zespołów z europejskimi drużynami tej odmiany piłki kopanej. Od początku jej mottem jest: „Obrzucajmy się błotem na boisku, a nie w realnym świecie!”.

Zgłoś swoją drużynę

Drużyna powinna składać się z minimum 8, a maksimum 12 zawodników. Każda rozegra min. trzy mecze grupowe.



Zasady gry są tak proste, jak w „zwykłej” piłce nożnej. Istnieją jednak dwa wyjątki:

kto straci but, opuszcza boisko,

gracze bez poczucia humoru nie mogą uczestniczyć w błotnych rozgrywkach.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: swampions@gmail.com z tytułem maila: „ZGŁOSZENIE + nazwa drużyny + kraj”.



Wydarzenie cieszy się popularnością od kilku lat

Impreza narodziła się z – organizowanego przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI – Pucharu Podlasia w Piłce Błotnej w Surażu, a dzięki odbywającym się w Czeremsze (2015, 2016 r.) oraz Korycinie (2018, 2019 r.) zawodom, Błotna Liga Mistrzów udowodniła uczestnikom i widzom, ze piłka błotna to sport niezwykle widowiskowy i rozwojowy.



W związku z pandemią w 2020 roku mecze zostały odwołane. W zawodach w 2019 roku wystąpiło 28 europejskich zespołów: cztery w kategorii żeńskiej oraz 24 w kategorii męskiej. Rozegrano 60 meczów! Strzelono wiele bramek! W podlaskim błocie walczyli zawodnicy z całej Polski, a także z Rosji, Białorusi, Anglii, Litwy czy Ghany!



Organizatorami imprezy są: Gmina Korycin oraz Fundacja Okno na Wschód. Pytania można kierować na adres e-mail: swampionsleague@gmail.com



Więcej szczegółów na SwampionsLeague fb oraz stronie internetowej organizatora.



źródło: Swampions Soccer League Błotna Liga Mistrzów

oprac.: Cezary Rutkowski

red.: Barbara Likowska-Matys