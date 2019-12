Zakończyć rundę zwycięstwem

W ostatniej kolejce Podlasianie przegrali na wyjeździe z Polonią Bytom 0:3. Była to szósta przegrana białostockiego zespołu w obecnych rozgrywkach. Po tej porażce Dojlidy straciły miejsce w czołowej szóstce Lotto Superligi.

- Trzeba przyznać, że w tym spotkaniu nie trafiliśmy z ustawieniem. Antonin Gavlas wyraźnie nie leży Yongyin Li, tak samo jak Siu Hang nie jest idealnym rywalem dla Wandżiego. Gdyby kolejność przeciwników była odwrotna, moglibyśmy powalczyć o coś więcej. A tak byliśmy bezradni i zasłużenie przegraliśmy z Polonią. To już jest jednak historia - mówi menadżer Dojlid, Piotr Anchim.

Więcej powodów do radości po ostatnim meczu mają zawodnicy Pogoni Lębork. Najbliższy rywal Dojlid w minioną niedzielę pokonał 3:1 outsidera tabeli - Wartę Kostrzyn. To zwycięstwo nie zmieniło jednak sytuacji w tabeli tego zespołu, który z dorobkiem ośmiu punktów zajmuje 11. miejsce. W tym sezonie w barwach Pogoni wystąpią Marek Prądziński, Bogusław Koszyk i Adam Dosz.

- Tabela nie do końca oddaje potencjał Pogoni. Spodziewamy się, że do Białegostoku przyjedzie groźny rywal, który nie odda nam punktów za darmo - twierdzi Anchim. - Mamy jednak coś do udowodnienia naszym kibicom. Chcemy w dobrym stylu zakończyć tę rundę. Zwycięstwo sprawi, że będzie nam się milej pracować w tej przerwie.

Warto pofatygować się w niedzielę do hali Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Suchowolca 26 nie tylko ze względu na sportowe emocje. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla publiczności, które zostaną rozlosowane w trakcie meczu. Dojlidy chcą, aby tego typu niespodzianki na stałe wpisały się do programu każdego meczu.

Źródło: Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok