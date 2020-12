Zakończono zmagania w 3. rundzie Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w trzech oddzielnych grupach wiekowych: urodzeni w 2013 roku i młodsi – 21 listopada, urodzeni w 2008 roku i młodsi – 22 listopada, urodzeni w 2011 roku i młodsi – 28 listopada oraz w grupie otwartej z udziałem wszystkich chętnych – 29 listopada.

W czterodniowych zmaganiach uczestniczyło łącznie 115 zawodników. W grupie do lat 8 zagrało 26 szachistów, do lat 10 – 31, do lat 13 – 34, otwartej – 24.

Uczniowie reprezentowali 53 placówki oświatowe, w tym: 4 przedszkola, 44 szkoły podstawowe i 5 szkół ponadpodstawowych.

W grupie dziewcząt i chłopców do lat 8 na najwyższym stopniu podium stanął Jakub Perkowski (SP 42 Białystok), który wygrał sześć partii i jedną zremisował. Wyprzedził Adama Markowskiego (SP Sobolewo, 6 punktów) oraz Filipa Roszkowskiego (SP Krypno) i Marcina Mytnika (SP 38 Białystok) – obaj po 5 punktów.

W zawodach dziewcząt i chłopców do lat 10 zwyciężył Oskar Chiszko (KSP Blachnickiego Białystok), który zdobył 6 punktów. Na drugiej pozycji uplasował się Maciej Pawluczuk (SP Sobolewo), na trzeciej Marcel Piktel (SP 20 Białystok) – obaj uzyskali po 5,5 punktu. Tomasz Obrycki (SP 10 Łomża), Michał Małaszkiewicz (SP 4 Białystok) i Dawid Czarnomysy (SSP 3 BTO Białystok) zdobyli po 5 punktów.

W turnieju dziewcząt i chłopców do lat 13 triumfował Dawid Jasiulewicz (ADCŚ Suwałki) – 6 punktów. Druga była Klara Szczotka (SP 16 Białystok; 5,5 punktu). Kolejne lokaty zajęli: Tomasz Obrycki, Szymon Ptaszyński (SP 6 Białystok), Piotr Jaszczuk (SP Kleosin) i Patryk Rekuć (SP 6 Białystok) – wszyscy po 5 punktów.

Rywalizację w grupie otwartej wygrał Aleks Bancarewicz (III LO Białystok) z dorobkiem sześciu punktów. Wyprzedził Michała Szydło (I LO Białystok) i Krzysztofa Ciszewskiego (SSP 1 STO Białystok), którzy zgromadzili po 5 punktów.

W klasyfikacji drużynowej przedszkoli zwyciężyło Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku (8,5 punktu) przed Przedszkolem Samorządowym w Grabówce i Przedszkolem Samorządowym Nr 3 w Suwałkach – po 7 punktów.

Rywalizację szkół podstawowych wygrała SP 1 Białystok z dorobkiem 23,5 punktu. Miejsce drugie zajęła KSP Blachnickiego Białystok (20,5), trzecie – SP 20 Białystok (17), czwarte – SSP 1 STO Białystok (16,5), piąte i szóste – SSP 3 BTO Białystok i SP Sobolewo – po 16.

W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych najlepszy wynik uzyskało II LO Białystok – 8 punktów. Następne pozycje zajęły III LO Białystok (6) i I LO Białystok – 5

oprac.: Kamil Timoszuk

fot. Małgorzata Sawicka / Archwium własne