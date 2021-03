Z historii sukcesów podlaskiego judo

Droga do sportowej sławy tej zawodniczki rozpoczęła się w 1983 roku od wywalczenia złotego medalu w Mistrzostwach Polski Juniorek w wadze do 44 kg. Stało się tak zaledwie po kilku miesiącach treningów. Był to dowód na jej ogromny talent i zapowiedź przyszłych, cennych sukcesów białostoczanki na judowych matach. I rzeczywiście, po wywalczeniu ogólnopolskiego prymatu wśród juniorek, wkrótce sięgnęła po mistrzowskie tytuły w krajowych zmaganiach w kategorii seniorek.

Sześciokrotna Mistrzyni Polski z rzędu

Szczególnie prestiżowym był fakt, że swój pierwszy złoty medal w Mistrzostwach Polski Seniorek Małgorzata Roszkowska wywalczyła przed własną, białostocką publicznością. Było to w styczniu 1986 roku, gdy w hali przy ul. Jurowieckiej spotkały się najlepsze judoczki w kraju. Nasza zawodniczka pewnie triumfowała w najlżejszej wadze, do 48 kg. W białostockim turnieju wygrała 5 walk, a w finale po zaciętym pojedynku, przez tzw. wskazanie sędziów, pokonała utytułowaną Beatę Czaban z Gryfa Słupsk.

I od tej pory, białostoczanka wręcz seryjnie stawała na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski Seniorek. Cały czas czyniła to w wadze do 48 kg. O tym, jak bardzo Małgorzata Roszkowska zdominowała krajową rywalizację judoczek w tej kategorii wiekowej, najlepiej świadczy fakt, iż była w niej 6-krotną Mistrzynią Polski z rzędu, w latach: 1988 – 1993.

Medalowy debiut w Helsinkach

Po krajowych sukcesach przyszedł czas na międzynarodowe laury. Najważniejszymi z nich były dwa indywidualne brązowe medale zdobyte przez białostoczankę w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Najpierw, w 1989 roku w Helsinkach, Małgorzata Roszkowska stoczyła pasjonujące pojedynki w drodze po brąz w europejskim championacie. Mimo że debiutowała w tej prestiżowej imprezie, kolejno wygrywała swoje walki, nie czując żadnego respektu przed o wiele bardziej utytułowanymi rywalkami. Powstrzymała ją dopiero późniejsza złota medalistka – Cecile Nowak z Francji.

Sześć lat później – w 1995 roku, białostoczanka, jako już utytułowana zawodniczka, stanęła również na podium Mistrzostw Świata, które były rozgrywane w ojczyźnie judo – w Japonii. W decydującej walce w znakomitym stylu, przez tzw. ippon (czyli przed czasem) pokonała ona reprezentantkę USA – Hilary Wolf.

Dwukrotna olimpijka

W swoim sportowym dorobku, Małgorzata Roszkowska ma także start na dwóch Olimpiadach. Debiutowała w tych najważniejszych dla każdego sportowca zawodach w 1992 roku w Barcelonie. Niestety, stremowana, przegrała już swoją pierwszą walkę i odpadła z turnieju. Inaczej wyglądał jej drugi występ na Igrzyskach – w 1996 roku w Atlancie. Zajęła w nich bowiem, punktowane – 7. miejsce.

I choć olimpijskie starty nie poszły po myśli naszej judoczki, należą się jej ogromne słowa uznania za wiele lat obecności w czołówce międzynarodowej rywalizacji w wadze do 48 kg. W sumie, w latach 1986 – 1996, aż 20-krotnie stawała ona na podium różnych międzynarodowych zawodów.

Oprócz już wymienionych jej trofeów, dodajmy jeszcze, że w 1994 roku Małgorzata Roszkowska zdobyła tytuł Akademickiej Mistrzyni Świata (klubów studenckich), wygrywając wszystkie walki przed czasem! Natomiast w latach: 1994 i 1995 sięgnęła wraz z Reprezentacją Polski po dwa brązowe medale w Drużynowych Mistrzostwach Europy.

Te wszystkie osiągnięcia sprawiają, że Małgorzata Roszkowska jest zdecydowanie najlepszą zawodniczką w historii judo w naszym regionie.

tekst: Jerzy Górko

red.: Barbara Likowska-Matys

fot.: http://www.hetman.bialystok.pl , Zdzisław Lenkiewicz „Gazeta Współczesna”.