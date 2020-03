- Po raz kolejny spotykamy się na tej sali, tym razem żeby podsumować rok 2019. Wyniki, jakie osiągnęli nasi sportowcy są godne mistrzów olimpijskich. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym sportowcom - powitał zebranych Janusz Kochan, Prezes Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl).

Przed ogłoszeniem wyników XXIV Rankingu Podlaskiej Rady Olimpijskiej wręczono wyróżnienia specjalne - medale okolicznościowe 100 lat PKOl 1919-2019. Symboliczny krążek z rąk Jerzego Wenderlicha, Przewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, odebrał Artur Kosicki, marszałek województwa.

- Odznaczenie te odbieram jako ukoronowanie nie tylko mojej pracy, jako marszałka województwa podlaskiego, ale przede wszystkim pracy, jaką wykonują na co dzień na rzecz rozwoju podlaskiego sportu członkowie zarządu i radni sejmiku województwa. Dlatego w imieniu ich wszystkich serdecznie dziękuję - mówił marszałek Kosicki.

Kapituła wybrała najlepszych sportowców i trenerów w siedmiu kategoriach. Sportowcem Roku 2019 został Wojciech Nowicki – lekkoatleta rzucający młotem. Miniony rok obfitował w wiele sukcesów zawodnika Podlasie Białystok. Najważniejszym był brązowy medal mistrzostw świata Doha, w których uzyskał wynik 77,39. Początkowo zakończył konkurs na 4. miejscu, ale uznano protest polskiej ekipy, która twierdziła, że najlepszy rzut sklasyfikowanego wyżej Węgra Bence Halasza, był spalony. Wojtek wywalczył też srebrny medal mistrzostw Polski i wypełnił minimum na igrzyska w Tokio.

Zaszczyt wręczania statuetki dla najlepszego sportowca przypadł w udziale marszałkowi Arturowi Kosickiemu. Przekazał ją na ręce rodziców Wojciecha Nowickiego, będącego na zgrupowaniu w Portugalii.

- Bardzo dziękuję przede wszystkim członkom Podlaskiej Rady Olimpijskiej za tak szczytne wyróżnienie. Chciałabym również podziękować panu marszałkowi województwa podlaskiego za inicjatywę wspierania naszych sportowców - mówiła, odbierając nagrodę Urszula Nowicka, mama Sportowca Roku 2019.

Wyniki XXIV Rankingu Podlaskiej Rady Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego:

Najlepszy Sportowiec Dyscypliny Indywidualne: Wojciech Nowicki.

Za nim kolejno uplasowały się: Natalia Maliszewska - ŁKS Juvenia Białystok, short-track; Kamila Lićwinko - Podlasie Białystok, lekkoatletyka; Sylwia Szczerbińska - SKS Cresovia Białystok; kajakarstwo oraz Maria Andrejczyk - UKS Hańcza Suwałki, lekkoatletyka.

Nadzieja Olimpijska: Marlena Gola.

Sprinterka Podlasia Białystok. Brązowa medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów. Mistrzyni Polski seniorek w biegu na 200 metrów. 2020 r. zainaugurowała nowym rekordem życiowym - 200 m. w hali przebiegła w czasie 23.72 i to jest poprawa jej najlepszego wyniku o prawie 0,8 sekundy!

Trener (dyscypliny indywidualne): Malwina Katarzyna Wojtulewicz-Sobierajska.

Szkoli lekkoatletów Podlasia Białystok. Sukces Wojtka Nowickiego był najważniejszym jej dokonaniem z punktu widzenia rankingu kapituły. Warto dodać, że prowadzi też wicemistrzynię świata z minionego roku, pochodzącą z Augustowa Joannę Fiodorow, która reprezentuje barwy AZS-u Poznań.

Najlepszy zawodnik (gry zespołowe): Jesus Imaz.

Hiszpan jest jednym z najbardziej błyskotliwych piłkarzy polskiej ekstraklasy i stanowi o sile ofensywnej Jagiellonii. Wiosną 2019 r. zdobył w ekstraklasie dla Jagi 10 goli, a jesienią już 11, w sumie więc zaliczył „oczko” – 21 goli.

Trener (gry zespołowe): Mateusz Mielnik.

Szkoleniowiec Ślepska Suwałki, który wprowadził suwalczan po raz pierwszy w historii do siatkarskiej ekstraklasy. Ślepsk w 2019 r. zwyciężył I ligę. Obecnie Mateusz Mielnik jest w Suwałkach asystentem bardziej doświadczonego Andrzeja Kowala i w tym duecie dzielnie walczą o awans do fazy play off PlusLigi Siatkarzy.

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny: Rafał Czuper.

Tenisista stołowy reprezentujący Start Białystok. Zdobywca srebrnego medalu w klasie 2. podczas Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym w Helsingborgu. Mistrz Polski w singlu i mikście wraz z inną zawodniczką Startu, Iwoną Piekarską, a także brązowy medalista mistrzostw Polski w deblu.

Dyscypliny Nieolimpijskie: Lowlanders Białystok.

Zespół Lowlanders szybko przeszedł długą drogę od debiutanta do miejsca, w którym się znajduje, a jest to ścisła czołówka Ligi Futbolu Amerykańskiego. Po mistrzostwie Polski zdobytym w 2018 r., w poprzednich rozgrywkach białostoczanie sięgnęli po wicemistrzowski tytuł. Klub zbudował też solidny fundament w postaci szkolenia młodzieży, co zaowocowało mistrzostwem kraju juniorów w 2018 r. i brązowym medalem tych rozgrywek w roku 2019.

Najpopularniejszym Sportowcem Województwa Podlaskiego w 2019 r. głosami czytelników "Gazety Współczesnej" została wybrana Marlena Gola – nadzieja olimpijska, sprinterka Podlasia Białystok.

Pamiątkową statuetkę za całokształt dorobku sportowego z rąk Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, otrzymał kończący sportową karierę Wojciech Winnik. Leworęczny, fantastyczny atakujący inteligencję z boiska przeniósł do działania poza nim i w ostatnich latach łączył grę w zespole z funkcją prezesa Ślepska Suwałki. Dziś skupia się na zarządzaniu klubem, który występuje w siatkarskiej ekstraklasie.

Wśród zgromadzonych na widowni osób nie zabrakło sportowych sław, mistrzów igrzysk: w boksie – Jerzego Rybickiego; w lekkiej atletyce – Władysława Kozakiewicza; w skokach narciarskich – Wojciecha Fortuny; srebrnego medalisty w lekkiej atletyce - Mariana Woronina oraz brązowego w kajakarstwie - Piotra Markiewicza. Obecny był także zawodowy mistrz świata w boksie – Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.

Muzyczną gwiazdą wieczoru były Czerwone Gitary.



Anna Augustynowicz