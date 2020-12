XXI edycja zawodów strzeleckich Polish Open Kaliber 2020

- Bez publiczności i bez atrakcyjnego Superfinału z samochodem osobowym jako główną nagrodą, ale za to z większym zasięgiem i w całkowicie innowacyjny sposób zorganizowaliśmy naszą imprezę – powiedział Włodzimierz Aleksiejuk – Prezes KS Kaliber Białystok.

Rozegrane zostały pierwsze na świecie międzykontynentalne finały strzelania online. Wzięli w nim udział zawodnicy z 3 kontynentów! Przez kilka dni strzelano na strzelnicach w Białymstoku, USA, Tajlandii, Japonii, Singapurze, Bangladeszu, Ukrainie, Estonii, Finlandii, Estonii i Węgier. Następnie najlepsze osoby z rankingu strzelały w dwóch finałach na żywo transmitowanych online.

W finale pistoletu zwyciężył Ruslan Lunev z Azerbejdżanu, drugi był Ahmed Shakil z Bangladeszu, a brązowy medal zdobyła Olena Kostewicz z Ukrainy.

W karabinie triumfowała Sagen Maddalena z USA, która strzelała na swojej strzelnicy w Fort Benning w Georgii. Druga była Polka Aneta Stankiewicz, która dzień wcześniej pobiła dwa rekordy Polski. Na trzecim miejscu uplasowała się Eszter Denes z Węgier.

W Białymstoku gościliśmy przedstawicieli kadry Stanów Zjednoczonych, w tym Virginię Thrasher, złotą medalistkę z Igrzysk w Rio de Janeiro. Razem ze swoim kolegą Lucasem Kozeniesky zdobyli złoty medal w konkurencji mix. Virginia bardzo ciekawie komentowała również hybrydowy finał w karabinie. Drugim komentatorem- w pistolecie był Krystian Callaghan, zawodnik z Wielkiej Brytanii.

Najlepszym zawodnikiem w karabinie został Peter Sidi, reprezentant Węgier, aktualny rekordzista świata i uczestnik 5 Igrzysk Olimpijskich. W pistolecie na to wyróżnienie zasłużył zawodnik Azerbejdżanu Ruslan Lunev.

- Wspaniały odbiór, z jakim spotkaliśmy się wśród zawodników i trenerów uczestniczących w zawodach online spowodował, ze nie chcemy czekać rok do kolejnych zawodów Polish Open - zaznaczył Włodzimierz Aleksiejuk, prezes KS Kaliber Białystok. Planujemy w roku 2021 przeprowadzić 3 rundy zawodów online, połączonych z finałami na żywo, które będą eliminacjami do walki o samochód. To wielkie wyzwanie, ale jednocześnie wielka frajda organizować coś po raz pierwszy na świecie! Dzięki temu ludzie w wielu krajach dowiedzą się, że Białystok leży w Europie.