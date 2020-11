XXI edycja Polish Open Kaliber 2020

Pomimo trudności i ograniczeń organizujemy zawody, które przez tyle lat wpisały się już na stałe nie tylko w kalendarz sportowych zmagań, ale również w świadomość białostockiej publiczności – powiedział Włodzimierz Aleksiejuk – Prezes KS Kaliber Białystok.

Sportowcom potrzebne są starty w zawodach przygotowujące ich do Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich. Kadra Narodowa Ukrainy przyjechała do Polski już w niedzielę i odbywa treningi na strzelnicy Kalibra przy ul. Grunwaldzkiej. Do Białegostoku przylecieli też przedstawiciele Kadry Stanów Zjednoczonych, w tym Virginia Thrasher, złota medalistka z Igrzysk w Rio de Janeiro. W ubiegłym tygodniu Virginia wygrała dwa finały karabinu pneumatycznego na zawodach Hungarian Open w Budapeszcie.

Wśród startujących w karabinie mężczyzn na pewno warto będzie obserwować Petera Sidi, reprezentanta Węgier, który jest aktualnym rekordzistą świata i uczestniczył już w 5 Igrzyskach Olimpijskich. Liczymy również na dobrą postawę Tomasza Bartnika – aktualnego polskiego Mistrza Świata z Changwon w konkurencji karabin dowolny 3x40 strzałów. Tomasz ma już kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2021 i intensywnie się do nich przygotowuje.

Pandemia i różnorodne ograniczenia w poszczególnych krajach znacznie ograniczyły ilość przyjeżdżających gości zagranicznych. Dlatego Kaliber wystąpił z bardzo ciekawą, nowatorską propozycją strzelania hybrydowego. W tym roku, zamiast tradycyjnego Superfinału, w niedzielę, o godz. 11.00 i 13.00 odbędą się 2 finały ONLINE. W każdym z nich wystartują zwycięzcy poszczególnych piątkowych finałów olimpijskich oraz najlepsi zawodnicy ze strzelań online. Zawodnicy z różnych zakątków świata będą strzelać na swoich strzelnicach i przesyłać wyniki oraz nagrania. Mamy już zgłoszenia z takich krajów jak Izrael, Estonia, Finlandia, Japonia, Tajlandia i Bangladesz. Na pewno będzie ciekawie!

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku. Potrzebne linki znajdują się na stronie internetowej - link do strony

