Wyższe Seminaria Duchowne zagrały o Mistrzostwo Polski w Koszykówce w Białymstoku

Ks. kan. dr Marian Strankowski, Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego (AWSD) w Białymstoku, przywitał zebranych. Podkreślił, że białostockie seminarium jest gospodarzem tegorocznego turnieju i umożliwi przybyłym gościom z różnych stron Polski sprawiedliwą i zaciętą walkę o najwyższe lokaty w duchu sportowym.

W czasie otwarcia Mistrzostw abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki przytoczył uczestnikom turnieju słowa św. Pawła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem”.

- Apostoł miał na myśli życie duchowe, ale te słowa można też odnieść również do zawodów. Do tych zwykłych zawodów, które tutaj się odbywają i powinny być prowadzone w myśl zasady fair play, czy poszanowania przeciwnika – powiedział abp Tadeusz Wojda życząc alumnom, aby to spotkanie było okazją do tworzenia dobrych relacji między wyższymi seminariami duchownymi w Polsce.