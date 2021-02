Wyniki piątej rundy XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

Organizatorem zawodów, które przygotował i przeprowadził Leszek Zega, sędzia FIDE, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok (MUKS Stoczek 45). Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w trzech grupach wiekowych: urodzeni w 2013 roku i młodsi – 23 stycznia, urodzeni w 2008 roku i młodsi – 24 stycznia, urodzeni w 2011 roku i młodsi – 30 stycznia. Grupa otwarta z udziałem wszystkich chętnych grala 31 stycznia 2021 roku.

W czterodniowych zmaganiach uczestniczyło łącznie 124 zawodników. W grupie do lat 8 zagrało 29 szachistów, do lat 10 – 34, do lat 13 – 35, otwartej – 26. Uczniowie reprezentowali 57 placówek oświatowych, w tym: 6 przedszkoli, 46 szkół podstawowych i 5 szkół ponadpodstawowych.

W grupie dziewcząt i chłopców do lat 8 na najwyższym stopniu podium stanął Radosław Łukawski (PS 76 Białystok), który wygrał sześć partii i poniósł jedną porażkę. Wyprzedził Adama Markowskiego (SP Sobolewo) i Jakuba Perkowskiego (SP 42 Białystok) – obaj po 5,5 punktu.

W zawodach dziewcząt i chłopców do lat 10 zwyciężył Oskar Chiszko (KSP Blachnickiego Białystok), który zgromadził 6 punktów. O pół punktu wyprzedził Tomasza Obryckiego (SP 10 Łomża). Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Marcel Piktel (SP 20 Białystok), Adam Markowski, Maciej Pawluczuk (obaj z SP Sobolewo), Dawid Czarnomysy (SSP 3 BTO Białystok) i Lena Piekutowska (SP 1 Białystok) – wszyscy po 5 punktów.

W turnieju dziewcząt i chłopców do lat 13 triumfowała Klara Szczotka (SP 16 Białystok) z dorobkiem sześciu punktów. Drugi był Szymon Ptaszyński (SP 6 Białystok) – 5,5 punktu. Po 5 punktów uzyskali: Piotr Jaszczuk (SP Kleosin), Dorian Sawicki (SP Nowa Wieś), Patryk Rekuć (SP 6 Białystok) i Jan Król (SP 26 Białystok).

Rywalizację w grupie otwartej wygrał Iwo Karolczuk (SP Ogrodniczki), który pięciokrotnie wygrał i dwukrotnie zremisował. Wyprzedził Adriana Budzisza (LO Politechniki Białostockiej; 5,5 punktu) oraz Aleksa Bancarewicza (III LO Białystok) i Macieja Pytla (II LO Białystok) – obaj po 5 punktów.

W klasyfikacji drużynowej przedszkoli zwyciężyło Przedszkole Samorządowe Nr 76 w Białymstoku (10 punktów) przed Przedszkolem Samorządowym w Grabówce (7,5) i Przedszkolem Samorządowym Nr 3 w Suwałkach (6,5).

Rywalizację szkół podstawowych wygrały KSP Blachnickiego Białystok i SSP 3 BTO Białystok z dorobkiem 22 punktów. Miejsce trzecie zajęła SSP 1 STO Białystok (20), czwarte – SP 6 Białystok (19), piąte i szóste – SP Sobolewo i SP Nowa Wieś – po 18 punktów.

W klasyfikacji szkół ponadpodstawowych najlepszy wynik uzyskało II LO Białystok – 10 punktów. Następne pozycje zajęły LO Politechniki Białostockiej (5,5) i III LO Białystok (5).

Szczegółowe wyniki turnieju można zobaczyć w poniższym załączniku.

oprac.: Cezary Rutkowski

red.: Barbara Likowska-Matys

źródło: MUKS Stoczek 45 Białystok

fot.: Małgorzata Sawicka