Wkrótce XXVI edycja Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej

W zawodach udział wziąć mogą wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci urodzeni w 2001 roku i młodsi. Grupa do lat 20 ma charakter otwarty – mogą w niej grać osoby starsze (w dowolnym wieku). Osoby te będą posiadały oddzielną klasyfikację.

Turniej obejmie 7 rund systemem szwajcarskim - po 10 min. na całą partię i dodatkowo po 5 sek. na k ażdy ruch od momentu rozpoczęcia.

Zapisywać się można za pośrednictwem serwisu turniejowego - link do strony, drogą e-m ailową: leszeg@wp.pl lub bezpośrednio przed zawodami w godzinach 9-9:50.

Zostanie rozegranych 8 turniejów zaliczanych do klasyfikacji końcowej w grupach. Pierwsze zawody odbędą się w weekend 19-20 września br. W sobotę (19.09) zmierzą się zawodnicy do lat 8, zaś w niedzielę (20.09) - do lat 13.

Z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, terminy rozgrywek mogą być zmieniane bądź anulowane. Zawody odbędą się w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku (ul. Łagodna 10).

W załączeniu poniżej znajduje się komunikat organizacyjny.



źródło i fot.: MUKS Stoczek 45

oprac. Anna Augustynowicz