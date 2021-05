Wielkie kolarstwo w Podlaskiem – Orlen Wyścig Narodów

Orlen Wyścig Narodów to impreza należąca do prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23 i jest zaliczana do trzech cyklów Pucharu Świata w tym sezonie. Startują w niej najbardziej utalentowani młodzi kolarze z całego globu, którzy rywalizują w barwach reprezentacji narodowych.

- To nie tylko wielkie wydarzenie sportowe, ale także bardzo dobra promocja - zarówno Białegostoku, jak i województwa podlaskiego. Wyścig będzie przebiegać przez kilka gmin naszego regionu, prezentując w ten sposób ich walory architektoniczne i przyrodnicze – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Jak podkreślił, wydarzenie zaprezentuje piękno Podlaskiego, zachęcając do odwiedzenia naszego regionu.

- Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie, zgodnie z planem i będziemy cieszyli się nie tylko ze wspaniałej rywalizacji sportowej, ale też dobrej pogody – dodał marszałek.

Artur Kosicki podziękował też spółce Orlen, która jest tytularnym sponsorem wyścigu.

- To nie pierwsze wydarzenie tego typu, w które włącza się PKN Orlen w województwie podlaskim. Spółka nieustannie wspiera sport w naszym regionie - zarówno indywidualnych zawodników, jak i wydarzenia takie jak to. Serdecznie z tego miejsca w imieniu zarządu, radnych i wszystkich mieszkańców dziękuję, że się angażuje w takie inicjatywy – zaznaczył marszałek.

Peleton 138 zawodników

Tegoroczna edycja cieszy się olbrzymim zainteresowaniem drużyn. Start potwierdziły 23 ekipy. Wystartują reprezentacje: Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Rosji, Algierii, Australii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kazachstanu, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii oraz - oczywiście - reprezentacji Polski.



Dodatkowo wystartują trzy polskie grupy kolarskie: TC Chrobry Scott Głogów, Klub Kolarski Tarnovia oraz Region Pomorskie/Cartusia.

Wyścig wizytówką regionu

Organizator i pomysłodawca wydarzenia – Czesław Lang z Lang Team podkreślał jak trudnym wyzwaniem jest organizacja takiego peletonu, zwłaszcza z dopilnowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Przypomniał także, że trzeci rok z rzędu to kolarskie wydarzenie odbywa się w Polsce.

- Jest to impreza, która bardzo się rozwija. Wzbudza wielkie zainteresowanie ze strony wielu państw europejskich. Jestem przekonany, że będzie ona doskonałą promocją całego regionu. Podlaskie warto pokazywać. Promujemy wyścigi, ale też chcemy promować Polskę na całym świecie – zapewniał Lang.

Niemal 300 km w ciągu dwóch dni

Pierwszego dnia rywalizacji kolarze pokonają 143 km, drugiego - niespełna 125. Meta obu etapów, które biegną m.in. przez Tykocin, Choroszcz, Łapy, Sokoły i gminę Dobrzyniewo Duże, usytuowana została przy Al. Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, dokładnie w tym miejscu, gdzie 12 lat temu po raz ostatni finiszował w stolicy regionu Tour de Pologne.



Po Białymstoku ciąg dalszy walki o trofea będzie miał miejsce w czeskich Jesionikach (czerwiec). Kolejne dwie edycje – w lipcu i sierpniu – odbędą się we Francji. Wielkim finałem będzie prestiżowy Tour de l’Avenir, od lat odkrywający największe światowe talenty.

Kolarze-amatorzy na start

Z kolei 30 maja br. odbędzie się również Orlen Lang Team Race, w którym mogą wziąć udział wszyscy aktywni fani kolarstwa. Tego dnia z Białegostoku ruszy bowiem wyścig rozpoczynający amatorski cykl w 2021 roku.

- Będzie można przejechać około 70 km. Będzie to dodatkowe, ciekawe wydarzenie, które umożliwi udział w dobrze przygotowanej imprezie – mówił Czesław Lang.

W środowej konferencji udział wzięli także włodarze miejscowości, przez które wyścig będzie przejeżdżał: Tadeusz Truskolaski i Rafał Rudnicki - prezydent Białegostoku wraz z zastępcą, Krzysztof Gołaszewski – burmistrz Łap, Dariusz Sikorski – wójt gminy Kobylin-Borzymy, Krzysztof Wądołowski – wójt gminy Zawady i Stefan Grodzki – wójt Kuleszy Kościelnych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie Orlen Wyścig Narodów.





Anna Augustynowicz

red.: Izabela Smaczna-Jórczykowska

fot.: Piotr Babulewicz