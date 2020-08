Wicemarszałek z wizytą na zgrupowaniu bokserów

- Stawiamy na sporty z rodziny olimpijskiej, bo oznaczają nie tylko sprawność fizyczną, ale także niosą ze sobą całą ideę i wartości olimpizmu: czystą rywalizację, szacunek, wychowanie – podkreślił podczas spotkania ze sportowcami Marek Olbryś.

Zawodnicy ćwiczą wśród lasów i nad malowniczym jeziorem, pod okiem trenera koordynatora zgrupowania Marcina Fabiszewskiego oraz Patryka Topczewskiego i Patryka Rostkowskiego z Hetmana Białystok. Swoim doświadczeniem wspomagają ich także m.in. Dariusz Kochanowski z Białegostoku czy Zenon Jagiełło ze Szczytna.

- To dla nas satysfakcja i przyjemność, że możemy pomagać w realizacji sportowych obowiązków i pasji. Spośród sportów walki boks to - moim zdaniem – najlepsze połączenie sprawności fizycznej z inteligencją i walorami ducha. I siła, i głowa. To zostanie z wami na całe życie – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.

Wicemarszałek przy pomocy szkoleniowców oraz dyrektora Juliusza Jakimowicza z Urzędu Marszałkowskiego wręczył młodzieży podarunki od zarządu województwa.

- Mimo tego, że musieliśmy ogromne środki skierować w tym roku na działania związane z pandemią, nie pozostawiamy sportu na uboczu. Będziemy powiększać wsparcie na wasze przygotowania i udział w imprezach, na których promujecie województwo podlaskie – zadeklarował Marek Olbryś przekazując młodzieży życzenia sukcesów.

Sportowcy przebywający w nad Jeziorem Rajgrodzkim to reprezentanci klubów Hetman Białystok, Cristal Białystok, Tiger Łomża, OSiR Suwałki i gościnnie Gwardia Szczytno. Mają od 14 (to najmłodsi mogący zajmować się pięściarstwem) do 20 lat. Przygotowują się przede wszystkim do zbliżających się mistrzostw województwa podlaskiego w różnych kategoriach wiekowych , które odbędą się w Sokółce. Bokserów odwiedził Zbigniew Maleszewski, założyciel i szkoleniowiec Tigera Łomża, niedawno wybrany po raz kolejny na prezesa Polskiego Związku Bokserskiego w województwie podlaskim.

- Ten obóz mógł zostać zorganizowany dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że będziemy coraz częściej gościli panów marszałków także na zawodach Dziękujemy bardzo za prezenty dla trenerów i zawodników. Mamy tu wielkie talenty bokserskie z naszego województwa, a także kolegów z województwa warmińsko – mazurskiego, aby wprowadzić zdrowy element rywalizacji – powiedział szef organizacji boksu olimpijskiego w regionie.

Zbigniew Maleszewski jest także wiceprezesem centrali PZB do spraw szkoleniowych.

- Powoli wychodzimy z tego najtrudniejszego okresu. Uruchomione zostały już centralne ośrodki sportowe. Kadry w poszczególnych grupach wiekowych mają swoje zgrupowania. Z prezesem Grzegorzem Nowaczkiem odwiedziliśmy np. kadetów i juniorów w Giżycku. Ministerstwo Sportu zatwierdziło nasze plany szkoleniowe, nawet z pochwałami, że dawno takich nie było. Mamy w tej chwili szansę na udział pięciu naszych zawodniczek i dwóch zawodników w igrzyskach olimpijskich w Tokio w przyszłym roku, ale nasza światowa federacja AIBA jeszcze nie zdecydowała ostatecznie jaki będzie system kwalifikacji, który został przerwany przez pandemię – dodał Zbigniew Maleszewski.

tekst. i fot. Maciej Gryguc