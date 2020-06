Wąskotorowa kolejka po Puszczy Białowieskiej wróciła na trasę

Wąskotorowa kolejka leśna w Nadleśnictwie Hajnówka w Puszczy Białowieskiej, nieprzerwanie od 1916 roku, przemierza ostępy puszczańskie. Niegdyś woziła drewno, a dziś turystów. Każdego roku, kolejka przewozi blisko dwadzieścia tysięcy osób.

11 km niezapomnianych widoków

Przejazdy organizują leśnicy z Nadleśnictwa Hajnówka. Kolejka wozi turystów jedenastokilometrowym odcinkiem przez Puszczę Białowieską z miejscowości Hajnówka do uroczyska Topiło. Na końcu trasy turyści mogą zorganizować sobie piknik w urokliwym miejscu nad stawem, a podczas przejazdu robić zdjęcia i podziwiać uroki Puszczy. Cała wyprawa zajmuje około 3 godz.

Przed wyjazdem z Hajnówki turyści mogą zostawić samochody na przestronnym parkingu, a mając czas do wyjazdu zapoznać się z interesującym skansenem obok dworca kolejki. Warto też wiedzieć, że staw w Topile powstał specjalnie w celu zatapiania drewna (stąd nazwa uroczyska), zabezpieczając je w ten sposób przed owadami i wysychaniem. Obecnie jest to miejsce wypoczynku i wędkowania.



Kto, kiedy, za ile?

Grupy zorganizowane turystów mogą skorzystać z podróży kolejką przez cały rok, natomiast osoby indywidualne - w okresie wakacyjnym oraz podczas tzw. długich weekendów. Bilet normalny kosztuje 40 zł, natomiast dzieci i młodzież od 15 do 19 roku życia, osoby niepełnosprawne, a także seniorzy uprawnieni są do zakupu biletu ulgowego w cenie 30 zł. Za przewóz dzieci w wieku od 3 do 14 i psa zapłacimy 20 zł. Przewóz roweru kosztuje 10 zł. Dzieci do 3 roku życia podróżują kolejką bezpłatnie. Regularne kursy kolejki rozpoczęły się 12 czerwca i potrwają do 31 grudnia 2020 r.

Bezpieczeństwo podczas podróży

Aby skorzystać z atrakcji, należy zastosować się do pewnych obostrzeń, związanych z epidemią Covid-19. Turyści zobowiązani są do:

zachowania zasady dystansu społecznego, a gdy nie jest to możliwe – zakrycia ust i nosa;

dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym w oznaczonych miejscach,

nie dotykania ekspozycji muzealnych.

Korzystający z przejazdu kolejką zobowiązani są do korzystania z tych samych miejsc podczas podróży w obie strony. Dodatkowo wprowadzono ograniczenia w ilości osób - w wagonikach może ich przebywać maksimum 14.

Informacje o kursowaniu kolejki wąskotorowej w Puszczy Białowieskiej - link do strony Nadleśnictwa Hajnówka.

źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP)

oprac. Anna Augustynowicz

fot. M. Mackiewicz i archiwum RDLP