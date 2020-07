Użytkownicy Google wyróżnili Pałac Branickich

Statuetki przyznawane są na podstawie opinii użytkowników internetowych map do nawigacji i otrzymują je najwyżej oceniane miejsca z każdego z 16 województw. Do tej pory w podobny sposób Google wyróżniło jeszcze trzy miejsca w Polsce, m.in. Zamek w Malborku, Wały Chrobrego w Szczecinie oraz Mosty w Stańczykach.

Pałac Branickich to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji epoki saskiej w Polsce. Podziwiać można nie tylko jej eleganckie komnaty, ale także niezwykle zadbane i liczące sobie prawie 10 hektarów ogrody pałacowe.

Obecnie we wnętrzach „Wersalu Podlasia”, jak zwykło się go nazywać, swoją siedzibę mają Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Pałac Branickich obecnie mają już ponad 6 tysięcy opinii na Mapach Google, a średnia ocen wynosi 4,7.

Jak wynika z informacji udostępnionej przez Google, Polacy nie stracili zainteresowania podróżami. Zmieniły się jednak ich preferencję oraz styl podróżowania. Miejsca i atrakcje w kraju cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem (wzrost udziału polskich destynacji z 60% wyszukiwań podróżniczych w maju i czerwcu 2019 r. do 84% w maju i czerwcu 2020 r.) . Kategoria związana z atrakcjami turystycznymi zaczęła rosnąć od drugiej połowy kwietnia (od maja do końca czerwca wzrost wyszukiwań w kategorii atrakcji zauważalny był już na poziomie 12%) . Ponadto zauważalny jest wzrost zainteresowania miejscami blisko natury, zielonymi miejscami poza miastami, takimi jak parki narodowe (wzrost o 62% rok do roku) oraz spadek wyszukiwań popularnych i często zatłoczonych miejsc takich jak kurorty wakacyjne czy parki rozrywki.

W województwie podlaskim największe wzrosty odnotowały takie miejsca jak: Rezerwat Pokazowy Żubrów (wzrost o 121% rok do roku), Góra Zamkowa (74% r-d-r), Biebrzański Park Narodowy (74% r-d-r) czy Twierdza Osowiec (58% r-d-r).

Źródło: Google, prac. Małgorzata Sawicka

fot. Google