UKS Centrum Augustów wraca do gry

Dla zawodników z Augustowa będzie to bardzo ciężki mecz. Głównie ze względu na fakt, że UKS Centrum Augustów ostatni mecz ligowy rozegrał aż 18 października. Spowodowane to było odwołaniem kolejnych meczów. Przez to też zawodnicy z augustowskiego klubu właściwie po raz kolejny zaczynają sezon 2020/2021.

Z uwagi na obecną sytuację będzie to mecz bez udziału publiczności. Klub jednak przeprowadzi transmisję na żywo z tego spotkania, którą będzie można oglądać na Facebooku lub klubowym kanale YouTube.

oprac.: Kamil Timoszuk

fot.: UKS Centrum Augustów / Facebook