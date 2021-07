Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Mężczyzn „Polarna Plaża” – 17.07

„Polarna Plaża” to nowe wydarzenie na siatkarskiej mapie Suwałk. Zgłoszenia drużyn są otwarte do 13 lipca lub do wyczerpania miejsc. Zawody odbędą się w sobotę (17.07) na boiskach do piłki siatkowej w bliskim sąsiedztwie Zalewu Arkadia w Suwałkach. Głównym pomysłodawcą inicjatywy jest Mateusz Czunkiewicz, libero Ślepska Malow Suwałki.