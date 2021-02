Trwa rejestracja do 5. edycji „Polish Run” w Brukseli

To już piąta edycja Polish Run, jednocześnie po raz pierwszy we współpracy z Sport Sante Event, wydawcą pisma poświęconego bieganiu „Zatopek Magazine” i organizatorem wielu imprez sportowych w Belgii. Zawody odbędą się 5 września 2021 r.

Tegoroczna rywalizacja przeniesie się bliżej natury, w otaczające Brukselę lasy, oferując wspaniałe trasy biegowe, pozwalając uczestnikom na odkrycie otuliny stolicy Europy przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody i podnoszeniu świadomości na temat wpływu, jaki każdy biegacz wywiera na środowisko.

Coroczny bieg odbędzie się tym razem w ramach zawodów „Trail of the Meyboom”, w hołdzie trwającej od 1308 roku tradycji ludowej - Meyboom - polegającej na sadzeniu co roku drzewa w sercu miasta. Wystartować będzie można na dystansie 65 km, 42 km, 21 km oraz tradycyjnie na dystansie 10 km w ramach Polish Run.

Jak co roku udział w zawodach może wziąć całe środowisko Polonii i jej międzynarodowych przyjaciół, przedstawicieli świata instytucji europejskich, dyplomatów, mieszkańców Belgii oraz wszystkich regionów współpracujących z województwami Polski Wschodniej. Mile widziani są początkujący biegacze, amatorzy oraz profesjonaliści, biegacze uliczni i górscy, średniodystansowcy i maratończycy, stali bywalcy biegów i debiutanci.

Każdy z uczestników w ramach pakietu startowego otrzyma pamiątkową koszulkę, a na mecie medal. Zwycięzcy, jak zawsze, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody ufundowane m.in.: przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli oraz Polską Organizację Turystyczną - partnera zawodów Polish Run.

Więcej informacji o biegu na stronie Polish Run.

Link do rejestracji.



