Top 7 Podlaskiego

Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy

Puszcza Białowieska położona jest na granicy Polski oraz Białorusi i zajmuje obszar ok. 1250 km². Stanowi unikalny na skalę europejską kompleks leśny, ponieważ zachowały się w niej jedne z ostatnich fragmentów lasu pierwotnego nizin europejskich. Żyje tu największa dzika populacja żubra na świecie. Na terenie puszczy spotkać można także łosie, wilki, rysie, bobry, norki i wiele innych zwierząt. Poza licznymi szlakami pieszymi i rowerowymi warto odwiedzić m.in. zagrodę pokazową Żubra oraz wyglądający jak wyjęty z rosyjskiej bajki Dworek Gubernatora, na terenie Parku Pałacowego w Białowieży. Pociągami POLREGIO dostać można się bezpośrednio do pobliskiej Hajnówki.

Kraina Otwartych Okiennic

Kraina Otwartych Okiennic to szlak wiodący przez trzy wsie: Trześcianka, Soce i Puchły, położone w dolinie Narwi, w połowie drogi pomiędzy Białymstokiem a Hajnówką. Drewniane ornamenty, okiennice malowane żywymi kontrastowymi kolorami, niespotykane w żadnej innej części kraju zdobienia snycerskie – domy oraz zabudowania gospodarcze na tym obszarze są unikatowe. Do tego życzliwi mieszkańcy, serdecznie witający przybyłych turystów. Warto wybrać się do Krainy Otwartych Okiennic i osobiście poczuć sielski klimat tych wyjątkowych osad.

Wieś Tatarska

W tej wsi króluje, urokliwy, drewniany, zielony meczet, który można zwiedzać. Jest to najstarsza tatarska świątynia w Polsce. Nieopodal meczetu znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta, gdzie zasmakować możemy oryginalnych dań tatarskich. Spróbować tu można m.in. pierekaczewników, trybuszoków, cebulników czy samsy. Kruszyniany mogą być także dobrą bazą wypadową zarówno do krótkich pieszych przebieżek, jak i do dalszych wypraw rowerowych. Na przykład do odległego o około 20 km Poczopka, gdzie jest niesamowity, magiczny park leśny Silvarium. Pociąg POLREGIO zatrzymuje się na oddalonej o 20 kilometrów od Kruszynian stacji Waliły.

Supraśl

Położony 15 kilometrów od Białegostoku Supraśl, jest jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych w regionie. Miasto, które posiada status uzdrowiska, leży w interesującym krajobrazie, gdzie znaleźć można liczne pokryte lasami wzgórza i doliny niewielkich rzek. Na przyjezdnych czeka tu moc atrakcji takich jak m.in. liczne szlaki pieszo-rowerowe, konne, spływy kajakowe, kąpiele borowinowe czy spacery po zabytkowym mieście. Niewątpliwie największą atrakcją Supraśla jest Muzeum Ikon w prawosławnym klasztorze.

Skit w Odrynkach

Stanowiący pustelnię dla prawosławnych mnichów, jedyny tego typu obiekt w Polsce, znajduje się właśnie w województwie podlaskim, około 50 km od Białegostoku. Skit św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach, położony jest na pustkowiu, wśród bagiennych wzgórz, w otoczeniu rozlewisk dorzecza rzeki Narwi. Prowadzą do niego tylko dwie drogi przez bagna.Najbliższy przystanek pociągu POLREGIO, znajduje się w Waliłach, oddalonych od Odrynek o 25 kilometrów.

Pałac Branickich – Białystok

Początki Pałacu Branickich, najpiękniejszego zabytku serca województwa - Białegostoku, sięgają XVI wieku. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, a ogrody wokół pałacu są jednymi z najpiękniejszych w kraju. Obiekt zbudowany w stylu późnobarokowym określany jest mianem „Polskiego Wersalu” lub „Wersalu Podlasia”. Obecnie stanowi również siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do stolicy Podlaskiego dotrzeć można bezpośrednio pociągami POLREGIO np. z Ełku czy Siedlec.

Podlaskie cerkwie

Wielokulturowość regionu podlaskiego to obok walorów przyrodniczych, jego podstawowy atut. Poza katolikami i opisanymi wcześniej tatarami, na podlaskich ziemiach żyją liczni prawosławni, staroobrzędowcy oraz wyznawcy judaizmu i islamu. Praktycznie w każdej wiosce spotkać można drewniane cerkwie, które z pewnością przykują uwagę i być może staną się motywem przewodnim wyprawy. Brązowe, niebieskie lub zielone cerkwie w województwie podlaskim to jedna z wizytówek tego regionu. Ich kolory wcale nie są przypadkowe i także mają swoją symbolikę.

