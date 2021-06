Top of the top. Oto drużyna Team Podlaskie!

Od rzutu młotem, skoku wzwyż czy sprintu po tenis stołowy, pływanie, a nawet szachy. Do Team Podlaskie weszli zawodnicy z wielu dyscyplin sportowych. Zarząd województwa przyznał im łącznie 500 tys. zł. Zawodnicy seniorzy otrzymali po 30 tys. zł, juniorzy - po 22 tys. zł. Sportowcy otrzymali nagrody w tej samej wysokości - zarówno ci, którzy występują na olimpiadach i na paraolimpiadach.

- To wielki honor, że możemy w ten sposób was wspierać w przygotowaniach do zawodów, do igrzysk. Jesteście „top of the top”, najlepsi w kraju i na świecie. To dla nas zaszczyt , że reprezentujecie Podlaskie na arenie międzynarodowej - zwrócił się do wyróżnionych Artur Kosicki.