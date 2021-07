Szczypiorniak na plaży, czyli wielka fiesta słońca, sportu i muzyki w Łomży

- Piłka ręczna plażowa jest w naszym województwie po raz pierwszy w tak mistrzowskim wydaniu i z takim rozmachem organizacyjnym. Traktujemy to jako wprowadzenie na sportową mapę województwa pewnej innowacji, która - jak wskazują informacje w mediach - zyskuje popularność i spotyka się z entuzjazmem kibiców. Może to będzie sportowy hit województwa połączony z rodzinnym kibicowaniem, zabawą, rozrywką. Wiele dobra płynie ze sportu i bardzo chcemy to wspierać – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś.