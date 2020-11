Szachowe Grand Prix Białegostoku „Zima-Wiosna 2021”

Organizatorem tego cyklu jest klub szachowy MUKS Stoczek 45 Białystok. Turnieje będą odbywać się w każdy weekend zaczynając od 8 stycznia w Szkole Podstawowej nr 45 w Białymstoku. Początek każdego z nich będzie o godzinie 17:15.

System rozgrywek będzie przemienny co dwa tygodnie. Turnieje nieparzyste będą rozgrywane jako szachy błyskawiczne, a turnieje parzyste to szachy szybkie. Szachy błyskawiczne to 9 podwójnych rund systemem szwajcarskim z tempem gry po 3 minuty na całą partię i dodatkowo po 2 sekundy na każdy ruch od początku partii. Szachy szybkie to 6 rund systemem szwajcarskim z tempem gry po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.

Sędzią głównym jest Leszek Zęga.

Więcej szczegółowych informacji o zawodach można znaleźć w komunikacie organizacyjnym.

oprac.: Kamil Timoszuk