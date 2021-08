Suwalscy siatkarze szykują się do sezonu

W porannych zajęciach wzięło udział trzynastu zawodników: Łukasz Makowski, Bartłomiej Bołądź, Adrian Buchowski, Łukasz Rudzewicz, Jakub Ziobrowski, Przemysław Smoliński, Mateusz Czunkiewicz, Paweł Filipowicz, Mateusz Laskowski, Cezary Sapiński, Paweł Halaba, Piotr Łukasik. Do zespołu dołączył również Andreas Takvam, który w minioną sobotę (31.07) wylądował na lotnisku w Warszawie i bezpiecznie dotarł do Suwałk.

Biało-niebiescy rozpoczęli przygotowania do sezonu bez biorących udział w zgrupowaniach reprezentacyjnych Josha Tuanigi i Kevina Klinkenberga, którzy dołączą do zespołu w późniejszym terminie.

Przygotowania drużyny do sezonu 2021/2022 prowadzi sztab szkoleniowy w niezmiennym składzie, którego częścią jest m.in. Damian Słabiński, wieloletni fizjoterapeuta Ślepska Malow Suwałki, a który to ostatecznie porozumiał się z klubem w sprawie nowej umowy, dzięki czemu będzie kontynuował swoją pracę z biało-niebieskimi. To świetna informacja, bowiem sztab szkoleniowy został tym skompletowany i jest gotowy do podjęcia wyzwań czekających suwalczan na przestrzeni całego sezonu.

Jednym z nich będzie rozpoczynająca się w najbliższy czwartek (05.08) druga edycja PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki, w której zobaczymy w akcji siatkarzy Ślepska Malow Suwałki. Zestawienie zawodników, którzy pojawią się na plażowych boiskach w Krakowie, klub poda do publicznej informacji już jutro (03.08), za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podopieczni trenera Andrzeja Kowala zmierzą się w meczu inaugurującym drugą edycję PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki z Jastrzębskim Węglem, ubiegłorocznym triumfatorem plażowych rozgrywek. Warto wspomnieć, że jastrzębianie pokonali wówczas w finale PGE Skrę Bełchatów 2:0.

Nowością w ramach tegorocznej edycji Grand Prix będzie tzw. system brazylijski. W ubiegłym roku zespoły rywalizowały w tradycyjnym systemie grupowym. Dodajmy, że zwycięzca pary Ślepsk Malow Suwałki - Jastrzębski Węgiel zmierzy się z wygranym pojedynku Asseco Resovia Rzeszów - eWinner Gwardia Wrocław.

Transmisję PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki przeprowadzi telewizja Polsat Sport. Początek pierwszego spotkania biało-niebieskich o godzinie 9:00.



źródło: Ślepsk Malow Suwałki

oprac.: Cezary Rutkowski

red.: Aneta Kursa