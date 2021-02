Suwalscy siatkarze szykują się do powrotu na parkiet

Poniedziałkowy poranek upłynął pod znakiem treningu siłowego w dwóch grupach, po którym zawodnicy spotkają się na wieczornych zajęciach w hali. We wtorek, pod kątem sportowym, zaplanowano wyłącznie popołudniowe zajęcia z piłkami. Środa natomiast to aż dwa treningi w hali, które odbędą się w godzinach porannych i wieczornych. W czwartek wrócą „ciężary”, a zawodnicy będą rozwijać formę fizyczną w dwóch grupach. Czwartkowy wieczór upłynie pod znakiem ostatniego treningu biało-niebieskich przed wyjazdem do Kędzierzyna-Koźla, gdzie zaplanowano dwie jednostki treningowe. Pierwsza z nich odbędzie się w piątkowy wieczór, druga natomiast w najbliższy, sobotni poranek.

Najbliższym rywalem biało-niebieskich będzie Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w zaległym meczu 7. kolejki PlusLigi, pokonała wczoraj (10.01) GKS Katowice 3:0. Mecz odbędzie się 16 stycznia o godzinie 17:30. Transmisję wydarzenia przeprowadzi Polsat Sport.

Wewnętrzna rywalizacja!

W miniony weekend biało-niebiescy rozegrali dwie gry wewnętrzne. Spotkania pozwoliły sztabowi szkoleniowemu ocenić poszczególne elementy gry i jeszcze lepiej przyjrzeć się aktualnej dyspozycji drużyny. Na potrzeby wewnętrznych gier kontrolnych utworzono dwa zespoły – „Biali” i „Niebiescy”.

Piątkowy (08.01) mecz zakończył się remisem 2:2, a czwartego seta rozegrano w formie tie-break’u. Spotkanie trwało godzinę i 13 minut. Po stronie “Białych” najwięcej punktów zdobyli Bartłomiej Bołądź i Cezary Sapiński (odpowiednio 16 i 15 punktów), natomiast w szeregach “Niebieskich” najlepiej spisywali się Jakub Rohnka i Patryk Szwaradzki (odpowiednio 17 i 15 punktów).

Sobotnia rywalizacja przyniosła niewielkie rotacje w składach i zmianę na tablicy wyników, zwyciężyli bowiem „Niebiescy”, którzy pokonali „Białych” 3:0. Spotkanie trwało godzinę i 17 minut. Tym razem, w drużynie „Białych”, najlepiej spisali się Jakub Rohnka i Bartłomiej Bołądź (odpowiednio 14 i 12 punktów), natomiast po stronie „Niebieskich” brylowali Marcin Waliński i Tomas Rousseaux (odpowiednio 18 i 17 punktów).

2020.01.08 “Biali” – “Niebiescy” 2:2 (26:24, 20:25, 25:22, 11:15)

Biali: Waliński (13), Rousseaux (14), Bołądź (16), Takvam (5), Sapiński (15), Tuaniga (2), Czunkiewicz (libero) oraz Filipowicz (libero).

Niebiescy: Szwaradzki (15), Klinkenberg (5), Rudzewicz (5), Sacharewicz (8), Rohnka (17), Gonciarz (2), Filipowicz (libero) oraz Warda (4), Kaczorowski (8), Czunkiewicz (libero).

2020.01.09 – “Biali” – “Niebiescy” 0:3 (22:25, 28:30, 25:27)

Biali: Szwaradzki (6), Bołądź (12), Rudzewicz (3), Sacharewicz (8), Gonciarz (2), Rohnka (14), Czunkiewicz (libero) oraz Warda (3).

Niebiescy: Waliński (18), Kaczorowski (8), Rousseaux (17), Takvam (9), Sapiński (7), Tuaniga (2), Filipowicz (libero).

oprac.: Kamil Timoszuk

fot.: Ślepsk Malow Suwałki