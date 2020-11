Sukcesy podlaskich zawodników na Mistrzostwach Polski U-16 w boksie

Po wcześniejszych trudnych eliminacjach tej czwórce zawodników udało się zakwalifikować do rozgrywanej w województwie lubelskim imprezie finałowej. Srebrny medal i tytuł Vice Mistrza Polski w kategorii U-16 powędrował do Sokółki. Dawid Kruczkowski ulega w pojedynku finałowym minimalnie na punkty stosunkiem głosów 2:3 zawodnikowi Scorpiona Szczecin. Był to zacięty i bardzo wyrównany pojedynek, a werdykt mógł iść w drugą stronę. Dawid był jednym z najmłodszych zawodników na mistrzostwach. Szymon Perkowski z Hetmana Białystok i Natalia Makuła z Boxing Sokółka zdobyli brązowe medale tej imprezy. Opiekunami zawodników byli trenerzy Patryk Rostkowski Hetman Białystok i Tomasz Potapczyk Boxing Sokółka.

oprac.: Kamil Timoszuk